Nithin Kamath de Zerodha clarifie le salaire de Rs 100-cr après le contrecoup de Twitter: permettre aux liquidités de réduire les risques

Zerodha est le plus grand courtier en valeurs mobilières de l’Inde.

Le fondateur et PDG de Zerodha, Nithin Kamath, a clarifié après le récent buzz autour des salaires de 100 crores de roupies qu’il pourrait toucher avec son frère et co-fondateur Nikhil Kamath et sa femme Seema Patil chacun. Dans une série de tweets, Nithin Kamath a expliqué que la société n’avait adopté la résolution que pour permettre aux trois de percevoir un salaire pouvant atteindre 100 crores de roupies chaque année, mais en réalité, le salaire réel perçu ne serait pas le même. Bien que le salaire réel puisse être inférieur au crore approuvé de Rs 100, il sera toujours supérieur à la norme, selon le PDG de Zerodha. « Il est important de retirer des liquidités lorsque vous êtes « prêt » à réduire les risques. Nous avons toujours fait cela, environ 15% des bénéfices », a-t-il ajouté.

Il a tweeté :

Je suis surpris par le bruit indésirable autour de toute cette nouvelle salariale de @nikhilkamathcio, Seema (ma femme), & moi. Les titres sont trompeurs. Nous sommes une entreprise privée et aucune obligation de clarifier, mais nous avons pensé que nous devrions peut-être, car il y a des gens qui interprètent mal cela. 1/7 – Nithin Kamath (@ Nithin0dha) 30 mai 2021

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.