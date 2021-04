Nithin Kamath de Zerodha ne cherche pas à lever des fonds, même en tant que champignon de licornes; veut ça à la place

Zerodha est le principal acteur de l’industrie du courtage boursier en Inde par le nombre de clients actifs. (Image: Zerodha)

Le plus grand courtier de détail en Inde, Zerodha, ne rejoindra pas Cred, Groww et d’autres startups prometteuses qui ont récemment levé des fonds auprès d’investisseurs. Le fondateur de Zerodha, Nithin Kamath, s’est adressé à Twitter pour expliquer pourquoi son entreprise ne cherchait pas à attirer les investisseurs même si des fonds faisaient la queue pour investir. «À l’heure actuelle, c’est probablement le moment le plus stupide pour les entreprises de technologie financière comme Zerodha de lever des fonds. C’est assez fou le nombre de personnes qui contactent et les différentes offres », a déclaré Nithin Kamath.

Zéro dette, pas de dépenses marketing

Zerodha compte actuellement plus de 32 clients lakh, battant les courtiers traditionnels tels que ICICI Securities, HDFC Securities et même les sociétés de courtage new age telles que Angel Broking. Kamath a déclaré que Zerodha n’a pas besoin de l’argent et ne lèvera pas de fonds «simplement parce que quelqu’un est prêt à vous le donner». «Nous sommes rentables, n’avons aucune dette. Et nous ne dépensons pas en marketing et en publicité, ce qui est probablement la principale raison pour laquelle les gens collectent des fonds », a-t-il ajouté.

À l’heure actuelle, c’est probablement le moment le plus stupide pour les entreprises de technologie financière comme @zerodhaonline de lever des fonds. C’est assez fou le nombre de personnes qui contactent et les différentes offres. Nous pourrions le regretter à l’avenir, mais nous ne soulevons pas et voici les raisons contre-intuitives pour lesquelles. 1/7 – Nithin Kamath (@ Nithin0dha) 7 avril 2021

Bien qu’il ait admis que Zerodha pourrait regretter de ne pas avoir levé de fonds à l’avenir, il est resté catégorique sur le fait de ne pas le faire. Nithin Kamath a ajouté qu’il ne voulait pas que Zerodha «grandisse juste pour la croissance avec des entreprises aléatoires», mais qu’il souhaite plutôt construire les choses autour des compétences de base de l’entreprise.

Difficile de grandir continuellement

Zerodha est le principal acteur de l’industrie du courtage boursier en Inde par le nombre de clients actifs. Nithin Kamath, qui est également le PDG de Zerodha, a déclaré que l’entreprise qu’il dirige était directement liée à la fortune du marché boursier. «Le dynamisme de notre industrie peut disparaître du jour au lendemain avec une baisse de 20% des marchés», a-t-il averti, ajoutant que prendre les obligations des investisseurs pour une croissance continue serait difficile dans une telle industrie.

Le courtage à escompte a récemment introduit des mesures qui aident les clients à effectuer des transactions qui pourraient entraîner des pertes importantes en utilisant sa fonction «Nudge». Nithin Kamath a déclaré que cela réduisait leurs volumes de négociation, mais sa société se concentre sur l’obtention du «bon produit pour le client». «… Toutes ces thèses peuvent être erronées. Mais la liberté de ne pas être obligé envers un investisseur est bien plus précieuse que le plus gros chèque », a-t-il ajouté. Zerodha détient près de 25% du volume de vente au détail en Inde et possède l’un des échanges quotidiens les plus élevés au monde, selon un récent rapport de Bernstein. Zerodha avait auto-évalué sa valeur à 1 milliard de dollars en 2020 lors d’un rachat d’Espo.

