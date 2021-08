Niti Aayog rencontre 60 groupes de réflexion

Le NDAP, dont le lancement public est prévu début 2022, sera une plate-forme Web centrée sur l’utilisateur qui vise à permettre une utilisation efficace des données du gouvernement indien.

Poussé par le Premier ministre Narendra Modi à élargir la portée des consultations avant de raffermir les recommandations politiques, Niti Aayog a tenu mardi des pourparlers avec une soixantaine de groupes de réflexion de tout le pays – le troisième en sept mois.

L’un des points forts de la réunion de mardi était “les problèmes émergents dans les finances de l’État: analyse des budgets de l’État 2021-2022”. L’autre consistait à créer une plate-forme nationale de données et d’analyse (NDAP), qui hébergera toutes les données socio-économiques clés en un seul endroit, éliminant ainsi un goulot d’étranglement dans l’accès aux données pour la recherche.

Les délibérations du Niti Aayog ont réuni, entre autres, des économistes du National Institute of Public Finance and Policy, du National Council of Applied Economic Research, du Indian Council for Research on International Economic Relations, du TISS, du Center for Policy Research et de divers instituts de Conseil indien de la recherche en sciences sociales.

“L’idée est d’impliquer activement autant de groupes de réflexion que possible dans la formulation de politiques nationales”, a déclaré un haut responsable de Niti Aayog.

Alors que la réunion de février à laquelle ont participé environ 20 groupes de réflexion se concentrait sur l’état de l’économie, la deuxième réunion avec 50 groupes de réflexion en mai visait à obtenir des contributions pour la réponse à Covid-19. Auparavant, les consultations de Niti Aayog avec les groupes de réflexion n’étaient pas à une telle échelle.

