NITI Aayog s’associe à Intel et Amazon Web Services pour accélérer l’innovation numérique à usage public

Le studio adoptera un modèle de travail hybride pour aider le virtuel et les espaces de travail à collaborer de manière transparente.

NITI Aayog s’est associé à Intel et Amazon Web Services pour établir un nouveau studio d’expérience en tant que centre d’expérimentation et de collaboration axé sur l’agriculture, les soins de santé et les infrastructures intelligentes.

Le studio d’expérience du centre d’innovation cloud Frontier Technologies de NITI Aayog aidera à mettre en valeur le potentiel d’application de technologies telles que l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la blockchain, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et la robotique pour une utilisation dans le secteur public.

Le studio, qui a été inauguré jeudi, servira de plaque tournante pour le gouvernement, l’éducation, les soins de santé et les start-ups à but non lucratif pour présenter leurs solutions.

Le PDG de NITI Aayog, Amitabh Kant, a déclaré : « La pandémie de Covid-19 a montré qu’une collaboration et une expérimentation efficaces sont très importantes lors du développement de solutions innovantes pour résoudre les problèmes d’échelle dans le pays. »

« Alors que le CIC NITI Aayog Frontier Technologies identifie les défis sociétaux à relever, il est important d’adopter une culture d’innovation ouverte et de travailler à rebours à partir des énoncés de problèmes. »

NITI Aayog, un groupe de réflexion politique pour le gouvernement de l’Union, encouragera les start-ups à participer activement au studio en collaboration avec les centres d’incubation d’Atal et la Mission d’innovation d’Atal.

Des leaders de l’industrie tels que MapMyIndia (solutions géospatiales) et Raphe mPhibr (UAV), des acteurs mondiaux tels que Dassault Systèmes présentent leurs solutions au studio.

« Le studio… sera une plaque tournante pour la créativité, l’expérimentation et le test de nouvelles idées pour résoudre les défis issus de la communauté », a déclaré Rahul Sharma, président d’Amazon Internet Services (secteur public), AWS Inde et Asie du Sud.

Prakash Mallya, au nom d’Intel India, a déclaré : « L’innovation dans le cloud est fondamentale pour libérer le potentiel des technologies futures afin de créer un impact évolutif dans tous les secteurs.

