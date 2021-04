Niti Aayog signe un pacte avec la Fondation Dassault Systèmes pour soutenir les entrepreneurs

Grâce à cette collaboration, l’AIM et la Fondation Dassault Systèmes encourageront conjointement les collaborations inter-pays entre les écoles et les élèves pour l’apprentissage collaboratif des sciences / technologies, les compétences et les interactions culturelles entre les étudiants.

Atal Innovation Mission (AIM), NITI Aayog, a signé un accord avec la Fondation Dassault Systemes pour travailler à fournir un écosystème d’innovation riche en numérique en Inde et à promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat basés sur les STEM parmi les jeunes esprits à travers le pays.

Les Atal Tinkering Labs (ATL) de l’AIM ont joué un rôle central dans la promotion de la créativité et de l’imagination chez les écoliers, et la Fondation Dassault Systèmes contribuera à ATL dans trois grands domaines: contenu d’apprentissage basé sur des projets et au rythme de chacun; hackathons et défis; et les collaborations universitaires entre les pays.

