Nitin Gadkari clarifie après que le Congrès utilise le commentaire du ministre pour cibler la politique vaccinale du Centre

Au milieu de la crise des vaccins à laquelle le pays est confronté aujourd’hui, le Congrès n’a pas tardé à taquiner le gouvernement Modi à propos du commentaire du ministre de l’Union Nitin Gadkari concernant la montée en puissance de la fabrication de vaccins dans le pays. «Si la demande de quelque chose dépasse l’offre, cela crée des problèmes. La société de vaccins peut accorder des licences à 10 autres sociétés au lieu d’une seule et percevoir la redevance. Ils ne devraient pas le faire gratuitement. Si la production de vaccins commence à 10 endroits comme Hopkins, on a donné de l’importance… il y a deux ou trois laboratoires dans chaque État et ils ont également des capacités et des infrastructures. Ils peuvent se coordonner pour accélérer la fabrication et être invités à donner la priorité à la nation d’abord. Si la production est supérieure, ils peuvent également exporter », a déclaré Nitin Gadkari lors d’une conférence.

À cela, le dirigeant principal du Congrès, Jairam Ramesh, s’est demandé si le gouvernement Modi écoutait ses conseils, ce que même le premier ministre Manmohan Singh avait suggéré plus tôt. «Mais est-ce que son patron écoute? C’est ce que le Dr Manmohan Singh avait suggéré le 18 avril », a déclaré Ramesh.

Mais son patron écoute-t-il? C’est ce que le Dr Manmohan Singh avait suggéré le 18 avril. https://t.co/iqgPgJJ6Y7 – Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) 19 mai 2021

Gadkari, cependant, a précisé aujourd’hui que lorsqu’il a fait cette suggestion, il ne savait pas que le ministre de la Chimie et des Engrais Mansukh Mandaviya avait précédemment expliqué le plan du Centre pour accélérer la production de vaccins.

Hier, en participant à la conférence organisée par Swadeshi Jagaran Manch, j’avais fait une suggestion pour accélérer la production de vaccins. J’ignorais qu’avant mon discours, le ministre de la chimie et des engrais Shri @mansukhmandviya avait expliqué les efforts du gouvernement pour intensifier – Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) 19 mai 2021

«Il (Mansukh Mandaviya) m’a également informé après la conférence que le Gouvernement indien facilite déjà la fabrication de vaccins par 12 usines / entreprises différentes et qu’une montée en puissance rapide de la production est attendue dans un proche avenir à la suite de ces efforts», a déclaré Gadkari.

L’Inde a jusqu’à présent vacciné 18,57 crores dont 14,35 crores ont reçu la première dose tandis que 4,22 crores ont reçu la deuxième dose. Le ministère de la Santé a déclaré que plus de 216 crores de vaccins seraient fabriqués en Inde entre août et décembre 2021, suffisamment pour vacciner tout le monde.

