Nitin Gadkari: opportunité pour les MPME indiennes alors que les pays cherchent à diversifier leurs approvisionnements hors de Chine

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Le ministre des MPME, Nitin Gadkari, a souligné jeudi l’opportunité pour les MPME en Inde de se connecter aux chaînes d’approvisionnement mondiales alors que les pays cherchent à diversifier leur approvisionnement en dehors de la Chine. «Avec la chaîne d’approvisionnement mondiale en pleine restructuration et les pays qui cherchent à diversifier leur approvisionnement en dehors de la Chine, nos MPME ont une excellente opportunité d’être intégrées dans ces chaînes d’approvisionnement mondiales», a déclaré Gadkari. Selon une enquête menée auprès de plus de 150 entreprises en Inde par la FICCI et Dhruva Advisors en décembre 2020, 69% des personnes interrogées s’attendaient à ce que les entreprises mondiales quittent la Chine et s’installent en Inde. Par exemple, le Japon avait ajouté l’Inde et le Bangladesh à sa liste de destinations de délocalisation pour les entreprises déplaçant leurs sites de fabrication de la Chine vers les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), selon un rapport du journal Nikkei en septembre de l’année dernière.

Gadkari a déclaré que pendant la pandémie, les MPME ont pu s’adapter aux circonstances changeantes et aider l’Inde à reprendre une trajectoire de croissance. «Nous avons pris certaines mesures pour proposer des programmes de secours pour aider à examiner le secteur des MPME. Très tôt, nous avons annoncé un paquet financier d’un crore de lakh pour relancer les MPME qui ont été touchées par le verrouillage », a déclaré le ministre lors de l’événement Smbhav d’Amazon. Jusqu’en mars 2021, un montant d’une valeur de 2,46 crore lakh Rs a été sanctionné dans le cadre du système de garantie de ligne de crédit d’urgence, a-t-il ajouté. De même, le gouvernement est en train de mettre en place un fonds de fonds de 10000 crores de Rs pour les MPME, qui ont un bon chiffre d’affaires, la TPS et l’impôt sur le revenu, qui recevra une note de 15 pour cent de soutien en actions de la part du gouvernement pour la levée de capitaux à partir d’actions marchés.

Le ministre a insisté sur le fait que le commerce électronique joue un rôle déterminant dans la réussite des MPME indiennes. «Nous devons nous assurer que la transformation numérique a lieu qui leur permette de capitaliser sur cette opportunité actuelle. En parallèle, il faut se concentrer davantage sur le renforcement des capacités des MPME. Cela comprend les aider avec les bonnes informations sur la conception, la fabrication, le maintien de la qualité des produits et la mise à l’échelle de leur entreprise. »

Alors même que le gouvernement continue d’encourager les petites entreprises à tirer parti de la voie du commerce électronique pour se développer, son propre projet de marché de commerce électronique Bharat Craft n’a pas encore décollé malgré plus d’un an et demi après l’annonce du portail par le ministère des MPME. Le gouvernement cherche à sous-traiter le projet à une entité privée. S’adressant à un événement organisé par l’organisme des PME India SME Forum à Mumbai le mois dernier, Gadkari avait déclaré: «Nous avons également eu plusieurs séries de réunions avec Government eMarketplace (GeM)… mais maintenant j’ai demandé que le portail soit sous-traité à un acteur privé. Plus le portail est performant, meilleure sera la commission que le joueur privé obtiendra. En outre, une agence sera finalisée, qui sera responsable de la livraison du projet, car de multiples problèmes surviennent au sein du gouvernement alors que les règles sont également difficiles.

