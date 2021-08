Nitin Gadkari plaide pour la création d’une agence de financement dédiée aux autoroutes

in

Le ministre, cependant, a réitéré que NHAI n’avait aucun problème financier, grâce à la monétisation des tronçons et à l’augmentation du péage qui pourrait aller jusqu’à Rs 1,4 lakh crore par an au cours des 3-4 prochaines années.

Le ministre des transports routiers et des autoroutes Nitin Gadkari a plaidé mercredi pour la création d’une agence de financement dédiée au secteur des autoroutes à l’instar de la Power Finance Corporation (PFC) ou de l’Indian Railway Finance Corporation (IRFC).

S’exprimant lors d’un événement virtuel organisé par la Confédération de l’industrie indienne (CII), le ministre a également déclaré qu’il discuterait avec le gouverneur de la Banque de réserve de l’élaboration d’un programme d’utilisation de la réserve de change du pays pour le développement des infrastructures.

Gadkari a déclaré que l’institution financière de type PFC peut être mise en place dans un mode de coentreprise dans lequel la National Highways Authority of India (NHAI) peut avoir une part tandis que les institutions financières peuvent avoir le reste. Une telle institution créera plus de richesse pour le pays, générera un potentiel d’emploi et changera le paysage des infrastructures du pays.

« Les chemins de fer ont obtenu l’IRFC ; le ministère de l’énergie a PFC; mais à NHAI, nous n’avons aucun bras financier », a-t-il déclaré.

La nécessité d’une telle institution surgit car « la coopération des banques n’est pas si facilement disponible » pour les projets d’autoroutes proposés pour être construits selon le modèle de construction-exploitation-transfert (BOT), de partenariat public-privé (PPP) et de modèle de rente hybride (HAM) . Les antécédents des développeurs sont également à blâmer pour l’apathie des banques, a-t-il déclaré.

«Ici, nous avons besoin d’une institution où les participations de NHAI sont là et les participations des institutions financières sont là. Une fusion. Nous pouvons formuler la politique et nous pouvons y aller », a déclaré Gadkari en réponse à la demande des investisseurs de garantir un fonds à faible coût pour le financement de projets d’infrastructure.

Le MoRTH était auparavant en pourparlers avec des agences multilatérales telles que la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement visant à assurer un financement à faible coût pour l’espace d’infrastructure, mais la réponse n’a pas été à un niveau satisfaisant.

« Nous avons besoin de capital/finance à faible coût. Il faut prévoir ça, mais le problème c’est qu’en ce qui concerne la limitation de mon ministère, on ne peut rien faire sans l’autorisation du ministère des Finances. Nous ne pouvons formuler aucune organisation ; nous ne pouvons pas prendre d’aide et faire la coordination avec n’importe quelle institution financière. Si nous voulons investir, nous avons besoin de l’approbation du ministère des Finances. Donc, il y a des contraintes », a déclaré Gadkari.

Il a déclaré que l’utilisation des réserves de change excédentaires du pays, qui a atteint un niveau record de 620,57 milliards de dollars pour la semaine terminée le 30 juillet, peut être utilisée pour le financement d’infrastructures à faible coût.

“Maintenant, j’ai décidé de parler au gouverneur de la RBI sur la façon dont un plan peut être formulé par lequel nous pouvons utiliser cette réserve de devises pour le développement d’infrastructures dans le pays à faible coût”, a-t-il déclaré.

