Nitin Gadkari rappelle comment une décision de sa part a bouleversé Dhirubhai Ambani, Balasaheb Thackeray

Le ministre de l’Union Nitin Gadkari est connu pour exprimer ouvertement ses vues sur différentes questions. Hier, lors d’une conférence nationale sur les opportunités d’investissement dans les autoroutes, les transports et la logistique à Mumbai, Gadkari a rappelé que sa seule décision avait bouleversé non seulement Dhirubhai Ambani, mais même alors le ministre en chef Manohar Joshi et Balasaheb Thackeray.

Rappelant son mandat en tant que ministre du Département des travaux publics (PWD) dans le premier gouvernement Shiv Sena-BJP au Maharashtra, Gadkari a déclaré : « Aujourd’hui, lorsque je suis venu à cette conférence à Mumbai, cela m’a rappelé un investissement lorsque j’étais ministre d’État à 1995 et Reliance avait soumis une offre pour l’autoroute Mumbai-Pune Express, et j’avais rejeté l’offre. Dhirubhai (Ambani) était là à ce moment-là, et il était très en colère contre moi, même mon ministre en chef et d’autres dirigeants étaient également en colère contre moi. Balasaheb Thackeray était là et il m’a demandé pourquoi tu as fait ça ? Je lui ai dit que je récolterais des fonds auprès du public et que je construirais le projet d’autoroute express et de liaison Worli-Bandra Sea et 55 survols. Ensuite, tout le monde s’est moqué de moi.

Gadkari a ajouté : « À cette époque, mon ministre en chef était Manohar Joshi et il m’a dit que même s’il aimait mon idée, il n’y avait pas confiance. Mais il m’a demandé d’y aller. Il a dit que cela pourrait ne pas arriver. Ensuite, le MSRDC a été créé pour l’investissement et j’en ai été le président fondateur. RC Sinha, qui était mon directeur général et est devenu plus tard le secrétaire en chef supplémentaire, nous allions tous les deux à de petits forums avec des ordinateurs portables, ce qui était nouveau à l’époque, j’avais 36 ans à l’époque, nous allions à la chambre de commerce et d’autres endroits, ont fait une présentation les invitant à investir dans ces projets. À cette époque, nous nous sommes adressés aux investisseurs et maintenant, les investisseurs viennent vers nous. »

Plus tard, la Maharashtra State Roads Development Corporation (MSRDC) est allée sur les marchés des capitaux pour lever 500 crores de Rs, mais a reçu 1 160 crores de Rs. La deuxième fois qu’il a voulu augmenter Rs 650 crore, MSRDC s’est retrouvé avec Rs 1 100 crore. Il a ajouté que si Reliance a cité Rs 3 600 crore pour l’autoroute, MSRDC a achevé le projet en moins de la moitié du montant de Rs 1 600 crore.

« Même Ratan Tata m’a dit que j’étais plus intelligent qu’eux car il ne s’était jamais attendu à ce qu’autant d’argent puisse être collecté sur le marché pour des projets d’infrastructure », se souvient Gadkari.

Gadkari a également rappelé que comment alors ICICI Bank MD KV Kamath, qui était à bord d’un vol dans lequel il voyageait, est venu le voir et a félicité le travail accompli par lui. À cela, Gadkari a dit: « Kamath monsieur, vous me louez mais votre banque m’a refusé une carte de crédit. Il a informé que la politique de sa banque est telle qu’elle ne donne pas de cartes de crédit aux avocats et aux politiciens. Cependant, plus tard, il a arrangé cela pour moi.

