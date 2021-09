Nitish Kumar ne veut pas que les Dalits soient éduqués et progressent : Chirag Paswan

in

Chirag Paswan a déclaré que le peuple n’a pas peur de s’unir ni de lutter pour ses droits.

Le chef du parti Lok Janshakti, Chirag Paswan, qui visite le Bihar pour rencontrer des gens et renforcer le parti, a fortement critiqué le ministre en chef Nitish Kumar tout en interagissant avec les étudiants du Kalyan Student Hostel à Purnia. Paswan s’adressait aux étudiants après avoir écouté leurs doléances. Des étudiants l’ont informé que les autorités leur avaient demandé de quitter les lieux afin de désinfecter le foyer.

« Nous devons comprendre leur motivation et ensuite nous devons trouver une solution permanente. Essayez de comprendre, s’ils avaient dû désinfecter, ils auraient pu le faire lorsque l’auberge était fermée (en raison de la pandémie)… Maintenant que les cours ont repris et que les étudiants sont revenus à l’auberge, de nombreux examens sont en cours, il n’y en a qu’un La raison pour laquelle l’auberge est libérée au nom de l’assainissement est que personne d’entre nous ne devrait être éduqué. Ce gouvernement, en particulier le ministre en chef Nitish Kumar, ne veut pas qu’aucun Dalit, aucun pauvre, aucun ouvrier, aucun garçon d’une famille arriérée ne reçoive une éducation », a déclaré Paswan.

Il a ajouté: “Le jour où nous serons éduqués, nous demanderons au gouvernement nos droits et quand nous demanderons nos droits, cela ne sera pas acceptable pour CM Nitish Kumar.”

Chirag Paswan a déclaré que le peuple n’a pas peur de s’unir ni de lutter pour ses droits. « Vous pouvez essayer de nous briser. Vous pouvez essayer de nous opprimer. Vous pouvez continuer à nous harceler en utilisant différentes astuces – parfois vous arrêtez notre bourse, parfois vous essayez d’occuper nos auberges, vous avez rendu le système éducatif de l’État tel qu’il devient impossible de vivre dans le Bihar et de terminer ses études », a déclaré Paswan.

Le député de Lok Sabha a également déclaré qu’en raison des politiques défavorables du gouvernement de l’État, les habitants de l’État sont contraints de migrer vers d’autres endroits. « Les gens sont obligés d’aller dans d’autres États pour étudier et travailler. Pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas fabriquer de tels systèmes au Bihar ? Les étudiants vont à Kota pour étudier. Là-bas, les étudiants sont Biharis, les enseignants sont Biharis et même de nombreux propriétaires d’organisations éducatives sont Bihar mais l’arrangement est Rajasthani », a déclaré Paswan.

pic.twitter.com/yagEmNyUex – Lok Janshakti Party (@LJP4India) 22 septembre 2021

Chirag Paswan a exhorté les étudiants à renverser le gouvernement Nitish s’ils veulent le développement du Bihar. Il a déclaré qu’en dépit de l’obtention de l’indépendance en même temps, d’autres États se sont bien comportés tandis que le Bihar est resté à la traîne. Paswan a déclaré que le Bihar n’est un sommet que lorsqu’il s’agit de corruption et de crime. Paswan, cependant, s’est abstenu de frapper le BJP ou de nommer l’opposition RJD dans son discours.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.