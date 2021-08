Nitish Kumar rencontrera le Premier ministre Modi le 23 août pour discuter de la demande de recensement basé sur les castes

in

Nitish avait écrit le 3 août une lettre au Premier ministre Modi pour demander sa nomination pour discuter de la demande d’un recensement basé sur les castes à travers le pays.

Le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a déclaré mercredi qu’il rencontrerait le Premier ministre Narendra Modi le 23 août (lundi) pour discuter de la question de la conduite d’un recensement basé sur les castes dans le pays.

« J’avais demandé un rendez-vous avec l’honorable Premier ministre pour le rencontrer avec une délégation du Bihar pour effectuer le recensement basé sur les castes. Je le remercie de nous avoir accordé du temps le 23 août », a-t-il déclaré dans un tweet.

आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधि मंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने समय दिया। @Narendra Modi – Nitish Kumar (@NitishKumar) 19 août 2021

« J’avais envoyé ma lettre au Premier ministre le 3 août. Cette lettre a été reçue au bureau du Premier ministre (PMO) le 4 août. Le PMO nous a envoyé une lettre le 13 août, reconnaissant avoir reçu ma lettre, le respectable le premier ministre donnera un rendez-vous quand il le jugera convenable. Cette question n’est pas claire, je ne dirai rien sur la question du recensement des castes… J’attends sa nomination”, avait-il alors déclaré.

Lundi, le ministre en chef du Bihar avait déclaré qu’il préconisait depuis longtemps la nécessité d’un recensement basé sur les castes dans tout le pays. « Cela a été fait séparément entre 2011-13, mais le rapport n’est pas sorti. Nous voulons qu’il soit avec le recensement au moins une fois pour avoir une image claire, car cela aidera à la planification et à l’élaboration des politiques pour les sections les plus faibles », a-t-il déclaré.

Donnant froid à la clameur croissante pour un recensement basé sur les castes de la part des alliés ainsi que de l’opposition, le BJP a fermement déclaré lors de la récente session de la mousson du Parlement qu’il n’entreprendrait pas d’enquête basée sur les castes en tant que question politique.

Les demandes d’un recensement basé sur les castes des alliés de la NDA Janata Dal (United) et Apna Dal, en dehors des partis régionaux, ont augmenté après l’adoption du projet de loi d’amendement à la Constitution 127A, 2021, qui restaure le pouvoir des États d’identifier d’autres classes arriérées. qui sont socialement et économiquement arriérés.

Après l’adoption du projet de loi OBC, le ministre en chef du Bihar et supremo JD (U) Nitish Kumar et son prédécesseur Jitan Ram Manjhi ont demandé séparément un recensement basé sur les castes. Il y a quelques semaines, le ministre d’État de l’Union pour la justice sociale et l’autonomisation, Ramdas Athawale, avait également soulevé la même demande.

En outre, le Parti Samajwadi, le Parti Bahujan Samaj (BSP), le Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) et le Parti du congrès nationaliste (NCP) ont également exigé qu’un recensement basé sur les castes soit effectué dans le cadre du recensement retardé de 2021.

