Nitish Kumar se venge alors que le député du LJP seul quitte le parti pour rejoindre le JDU

Lors des élections du Bihar 2020, le LJP aurait réduit les chances de victoire du JD (U) sur environ 40 sièges, mais il s’est également retrouvé avec un seul député.

Environ six mois après que le parti Lok Janshakti (LJP) dirigé par Chirag Paswan (LJP) a infligé une lourde dent au Janata Dal (United) au pouvoir, le réduisant à seulement 43 des 115 sièges qu’il contestait, le premier a perdu son seul représentant à l’Assemblée du Bihar après Raj Kumar Singh, qui a remporté le siège de Matihani à Begusarai, a rejoint le JD (U) de Nitish Kumar.

Le LJP avait présenté des candidats contre les 110 sièges contestés par JD (U) et sur cinq sièges contestés par le BJP. On pense que le LJP a coupé les chances de victoire de JD (U) sur environ 40 sièges, mais il s’est également retrouvé avec un seul député.

Avec le seul député qui abandonne maintenant Chirag Paswan, le LJP n’a pas de représentation au Conseil législatif de l’État ni à l’Assemblée législative. Chirag avait critiqué brutalement Nitish Kumar lors des élections de l’Assemblée du Bihar l’année dernière, mais a soutenu le BJP, dans l’espoir de former un gouvernement BJP-LJP. Maintenant, CM Kumar semble avoir dessiné des niveaux avec LJP.

La sortie de Singh intervient au milieu d’un exode continu du LJP après la disparition du père de Chirag et ministre de l’Union Ramvilas Paswan. Plus tôt le 18 février, plus de 200 dirigeants des échelons moyens et inférieurs du parti Lok Janshakti avaient rejoint le JD (U). Certains d’entre eux occupaient des postes au niveau de l’État au sein du parti. Le plus notable parmi les retourneurs est l’ancien secrétaire général d’État Keshav Singh qui s’est révolté contre Chirag Paswan.

Après que le LJP ait décidé de contester seul les sondages du Bihar, Chirag Paswan avait attendu l’appel du BJP pour obtenir une place ministérielle au Centre. Avec Nitish Kumar à la tête du Bihar, il semble que le BJP ne veut pas offenser le CM. En l’absence de remaniement ministériel en vue, l’attente de Chirag dans l’ombre peut devenir douloureusement longue.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.