NitroPhone 1, c’est le téléphone mobile Android le plus sécurisé au monde | La technologie

Il s’agit essentiellement d’un Google Pixel 4a avec une couche de sécurité supérieure et avec la possibilité de le commander sans microphone.

Pratiquement la grande majorité de nos appareils mobiles sont basés sur l’écosystème iOS d’Apple ou Android de Google, certaines entreprises qui n’assurent peut-être pas la meilleure confidentialité au monde, et vous pourriez être intéressé à trouver un appareil mobile dans lequel vous ne avoir, par exemple, que de se connecter à n’importe quel service cloud ou de partager certaines données de votre terminal avec certaines applications.

Maintenant la société allemande Nitrokey Connu pour vendre des clés USB cryptées, il ose son premier smartphone appelé NitroPhone 1, qu’ils considèrent comme le téléphone mobile Android le plus sécurisé au monde, bien qu’il s’agisse essentiellement d’un Google Pixel 4a avec une ROM personnalisée.

Pourtant, c’est le constructeur lui-même qui l’indique dans sa fiche produit avec un Pixel 4a auquel il a été ajouté une nouvelle couche de sécurité offerte entre autres par le système d’exploitation GrapheneOS et sans Google Mobile Services, bien qu’ils précisent que si vous le souhaitez, vous pourriez finir par l’installer.

Le Google Pixel 4a est un appareil d’entrée de gamme que vous pourriez vous procurer à un prix d’environ 400 €, tandis que le NitroPhone 1 est commercialisé à 549 €. De cette façon, vous pourriez payer plus de 100 euros juste pour une couche de sécurité supplémentaire et un système d’exploitation différent.

Que oui, ils affirment que vous pouvez le commander sans le micro de l’appareil pour une couche de sécurité supplémentaire, vous pouvez donc l’acheter avec ce petit changement pour éviter qu’à travers le microphone, ils puissent vous espionner.

Sur la page du produit, ils déclarent que le NitroPhone 1 est idéal pour les personnes recherchant plus d’intimité en raison de leurs charges.

Il peut s’agir de professionnels qui ont besoin d’un téléphone sécurisé pour les données et communications confidentielles ; les personnes qui souhaitent utiliser un téléphone respectant la vie privée sans Google ou Apple ; les entreprises qui souhaitent offrir à leurs salariés un smartphone sécurisé ou aux journalistes ou militants qui ont besoin de se protéger.

Le Pixel 4a possède une dalle de 5,81 pouces à une résolution de 1080 × 2340 px avec un processeur Snapdragon 730G à huit cœurs, une puce de sécurité Titan M et plus précisément la version commercialisée du NitroPhone 1 dispose de 128 Go de stockage et 6 Go de RAM.