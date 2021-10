Nium présente la première plate-forme mondiale de chiffrement en tant que service | Invezz

Nium, une plate-forme innovante basée sur des API, sera la première à permettre aux banques et autres institutions financières d’inclure des capacités cryptographiques dans leurs applications. Ceux-ci incluront la possibilité de détenir, acheter et vendre des crypto-monnaies populaires. À l’avenir, Nium permettra également les portefeuilles stablecoin.

En outre, le leader mondial des paiements et de l’émission de cartes de visite ajoute des capacités d’émission de cartes aux États-Unis, élargissant ainsi une gamme complète de solutions bancaires globales en tant que service.

20 crypto-monnaies supportées dans 35 pays d’ici 2022

Le service de Nium aux États-Unis prendra en charge cinq crypto-monnaies cette année. L’année prochaine, ils atteindront 20 dans 35 pays. Il n’y a pas de meilleur moment pour le lancement de la plate-forme Nium avec une capitalisation boursière totale de crypto-monnaie totalisant 2,19 billions de dollars. Avec cela, cette classe d’actifs est devenue la huitième économie mondiale en termes de PIB.

Echange de chiffrement compatible avec la surveillance de la conformité

Grâce à une seule connexion API à la plate-forme Nium, les utilisateurs peuvent détenir et échanger des crypto-monnaies avec conservation, courtage, KYC, surveillance réglementaire et de conformité et traitement des transactions cryptographiques. Ces services sont alimentés par Paxos Crypto Brokerage, une solution réglementée de niveau entreprise.

Prajit Nanu, co-fondateur et PDG de Nium, a déclaré :

Nos clients mondiaux recherchent de plus en plus des moyens de différencier leurs offres de base avec les services fintech les plus innovants. Nos solutions financières intégrées accélèrent la voie de l’innovation pour toutes les entreprises. Avec des connexions basées sur des API intégrées, nous offrons un accès à des éléments fintech modulaires pour les paiements et l’émission de cartes, et maintenant, la cryptographie. Les éléments peuvent être intégrés, rapidement et facilement, dans la plupart des applications, aidant les entreprises à aller plus loin et plus rapidement.

La solution de paiement la plus complète au monde

Nium dispose de l’une des solutions d’émission, de retrait et de dépôt de cartes les plus complètes au monde. Chacune de ces solutions peut être intégrée en tant qu’éléments d’une suite bancaire en tant que service complet ou en tant que services individuels. La plateforme permet des paiements vers 85 pays en temps réel et jusqu’à 190 au total, dans plus de 100 devises. Prend en charge les paiements sur 35 marchés.

Enfin et surtout, Nium prend en charge le Pax Dollar adossé à Paxos (USDP / USD), qui est entièrement adossé à l’USD et à ses équivalents de trésorerie.

