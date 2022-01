Niuman Romero secoue « Er Chico » avec un coup de circuit intimidant contre Leones

Le capitaine et joueur de troisième but de l’équipe Caraïbes de Anzoátegui, Niuman Romero, il a connecté son deuxième coup de circuit Round Robin de la saison 2021-2022 du Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Lors du match entre Caribes de Anzoátegui et Leones del Caracas lors de la première rencontre d’une mini-série contre l’équipe velue, Niuman Romero a frappé un circuit de trois points pour augmenter l’avance au tableau d’affichage.

Lorsque la cinquième manche a été jouée dans sa moitié inférieure, « El Capi » a libéré toute sa puissance pour la deuxième fois en séries éliminatoires et l’a envoyée survoler le champ gauche pour élargir le score et le mettre en place six points par deux.

Home Run

#LVBPxTLT ⚾️ – 5ème. ️ Le capitaine répond ! Home run de trois points pour Niuman Romero. C’est tout pour Jhonathan Diaz, et maintenant la tribu gagne par 4. @ Leones_cbbc 2 – 6 @caribesanz pic.twitter.com/A9xTlbcsTY – TLT La Télé Tuya ! (@LaTeleTuya) 6 janvier 2022

Jhonathan Diaz, a été victime du pouvoir du chef de la « Tribu de l’Est » qui a frappé son deuxième coup plein retour dans ce Round Robin.

Romero a disputé un total de sept matchs dans ce tournoi à la ronde, marquant quatre points, conduisant cinq, envoyant deux circuits pour laisser une ligne offensive de .286 / .476 / .940.

Auteur : Luis Caceres

VOTEZ ICI