Niurka et sa fille Romina ont des silhouettes imposantes en maillot de bain | INSTAGRAM

La femme scandale, Niurka Marcos, a remporté ce titre, mais pas seulement à cause de sa façon de répondre aux médias, mais la Cubaine fait aussi scandale avec sa grande beauté et maintenant accompagnée de sa fille Romina Il a recommencé.

Cette fois, nous aborderons un La photographie dans laquelle les deux belles célébrités partagent leur silhouette avec le monde, vêtues de magnifiques maillots de bain, les deux se sont imposées devant les caméras depuis l’une de leurs dernières vacances.

Les chiffres des deux sont impeccables, impressionnants, ce que les internautes ont vu de mieux, ceci grâce aux routines d’exercices ardues auxquelles les deux sont soumis et au grand soin qu’ils accordent à leur alimentation.

Et est-ce maman niu Elle a partagé avec nous à plusieurs reprises qu’elle est une amoureuse de exercer Elle aime aussi manger sainement, alors sa fille suit son exemple et dernièrement, ils ont passé des moments en famille que les deux considèrent comme les meilleurs qu’ils aient jamais passés ensemble.

La star considère ce qu’ils sont comme les meilleurs amis, ils s’entendent à merveille et se disent probablement de tout, d’autant plus quand ils savent à quoi ressemble l’artiste dans sa personnalité, ils sont ouverts et libres.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO COQUET DES DEUX



Niurka Marcos partage ses meilleures photos sur son Instagram officiel, désormais avec Romina.

Bien sûr, la danseuse soutient aussi beaucoup sa fille dans tout ce qu’elle veut, en fait elle participait à la deuxième saison de la danse des stars aujourd’hui et a fini par gagner, même si beaucoup considèrent que c’est normal, car c’est dans ses gènes.

Une autre chose dont vous avez sans aucun doute hérité est la beauté de votre mère et cette photo montre à quel point les deux ensemble sont encore plus précieux qu’individuellement et les utilisateurs d’Instagram l’ont réalisé.

Un doute que Niurka Marcos et Romina Marcos continueront à faire leur en publiant ce type de photos où elles démontrent leur grande sécurité et cette beauté que Dieu leur a donnée et nous continuerons à vous apporter pour que vous puissiez profiter et aussi partager avec vos proches à toi.