Niurka explose contre Anabel Hernández pour avoir lié des célébrités à des trafiquants de drogue – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Niurka, actrice et vedette controversée, a provoqué l’indignation après avoir donné son avis et insulté la journaliste Anabel Hernández pour son récent livre ‘Emma et les autres dames du narco’, où apparaissent plusieurs célébrités du monde du divertissement, dont Galilea Montijo, Sergio Mayer, Arleth Terán, Ninel Conde, Charly López, entre autres. La mère de Romina Marcos a été sévèrement critiquée pour avoir défendu les célébrités qui apparaissent dans le travail journalistique.

Le Cubain qui s’est illustré dans le monde du divertissement pour plusieurs polémiques avec diverses célébrités, est une nouvelle fois dans l’œil du cyclone. Et c’est que maintenant la star ne se limitait pas au monde du divertissement, car maintenant elle attaquait la journaliste Anabel Hernández pour son livre ‘Emma et les autres dames du narco’.

Niurka attaque Anabel Hernández pour un livre sur le trafic de drogue

Selon la position de Niurka, il est « laid » qu’Anabel Hernández ait sorti ce livre afin – selon elle – de blesser plus de femmes. Pour cette raison, il a décidé de l’insulter et de la qualifier de « malheureuse ».

« Cette femme qui a fait ce livre, comme c’est moche qu’elle fasse un livre pour foutre en l’air les autres femmes. Même si ça avait été d’un autre pays qui était proche, mais un mexicain contre un autre mexicain…

Niurka a également déclaré qu’elle ne voulait pas mentionner son nom, car selon elle cela lui donnerait de la « publicité ».

« Je ne vais pas dire son nom parce que je ne vais pas lui faire de publicité », a ajouté Niurka.

Enfin, Niurka a commenté que si certaines personnes n’acceptent pas le lien avec le trafiquant de drogue, c’est parce qu’elles craignent de « bousiller » leur carrière.

«Parce que les gens ont leurs limites, ils ont peur que la diversité des opinions les attaque, les critique, ferme les portes et les bousille. Et avec l’intention qu’elle a fait ce livre est de baiser et de profiter de la baise. Il est normal que certains le dément », a-t-il conclu.

Informations tirées de Milenio