Niurka Marcos jette tout pour faire ressortir son côté spirituel

Niurka Marcos se débarrasse de tout pour faire ressortir son côté spirituel | Instagram

La belle vedette Niurka Marcos a été prise par surprise dans un moment très personnel, effectuant un rituel à l’intérieur d’une rivière et dépouillé de tout.

Ce n’est un secret pour personne que le célèbre Maman niu Il est assez spirituel et est originaire de Cuba, où les rituels et autres sont très fréquents en raison de sa religion.

Niurka Marcos a décidé de participer à un rituel sur la rivière Guatapuri, pour lequel elle a enlevé tous ses vêtements et était accompagnée de deux hommes qui en faisaient partie.

La mère d’Emilio Osorio s’est plongée dans les eaux de la rivière et s’y est baignée, arrosant de la tête aux pieds avec ses mains, la photographie du moment circule sur les réseaux sociaux comme Twitter.

L’actrice se caractérise également par ne pas regretter de montrer sa beauté complètement en toute occasion, c’est pourquoi elle est une femme assez décomplexée et belle.

Niurka Marcos Elle est également considérée comme une célébrité assez irrévérencieuse pour ses commentaires concernant les controverses de la série. Dans le style Carmelita Salinas, les médias ont commencé à interroger Marcos dans n’importe quelle situation.

Niurka est une femme d’affaires et a utilisé ses phrases emblématiques pour ravir ses abonnés avec des produits comme des masques et plus encore. La Cubaine est venue au Mexique pour triompher et entrer dans le cœur des Mexicains avec sa personnalité unique et son anatomie sinueuse qui semble s’améliorer au fil des ans.