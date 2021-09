Niurka Marcos montre son nouveau beau – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Niurka Marcos a surpris plus de 1,7 million de followers sur Instagram et c’est qu’en plus de montrer ses incroyables vacances en mer, elle a également montré son nouvel amour.

La vedette a publié quelques photographies, où ils étaient vus comme amoureux alors qu’ils se promenaient sur un yacht sur les plages de Miami, en Floride.

Il s’avère que le Cubain a mis en ligne trois photos d’eux posant pour l’appareil photo étreignant et où l’on peut voir Niurka très heureux.

Plus tard, il a publié d’autres photos où ils sont dans une voiture et l’actrice a répondu à ceux qui la critiquaient pour cette nouvelle romance, tout à fait dans son style : .

Cependant, Niurka n’a pas donné beaucoup de détails sur sa nouvelle idole, qu’elle a seulement taguée dans le post, mais de nombreux internautes ont assuré qu’il avait l’air plus petit qu’elle et que la seule chose que l’on sache à ce jour est qu’il s’appelle Raúl Palma González.

Sans aucun doute, la star profite pleinement d’une vie après cinquante ans, rappelez-vous que récemment l’actrice a montré un homme, mais apparemment elle en a fini avec lui et maintenant elle est avec ce garçon, mais cela n’a pas été très bien reçu par ses followers.