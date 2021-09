Niurka Marcos porte un maillot de bain rouge d’un jet ski

Si vous êtes fan du milieu de spectacle Vous connaissez sûrement déjà Niurka Marcos, la célèbre star qui n’a jamais cessé de semer la polémique et de mériter son nom bien mérité. “La femme scandale”Cependant, elle vit maintenant une vie très détendue et paisible avec son partenaire.

C’est ce que ses fans ont immédiatement remarqué en voyant cette nouvelle publication dans son Instagram officiel une photographie sur laquelle on pouvait apprécier la droite au dessus d’un jet ski lors d’une balade qu’il faisait au coucher du soleil sur une belle plage, bien sûr vêtu d’un maillot de bain rouge qui le rendait fantastique.

Mais le premier des Photos Ce n’est pas tout, mais dans la seconde d’elle, nous pouvons également l’apprécier en train de profiter de la promenade et pour la troisième ensemble, elle et son homme bien-aimé, qui lui a donné la marche de sa vie et pour le dernier des instantanés, ils ont pu être vus en train de s’embrasser. .

C’est vrai, les 2 passaient un excellent moment au-dessus de ça moto aquatique que vous pouvez transporter votre amour dans cette belle activité qui a pratiqué des points, quelque chose à faire dans coupler ça doit être le plus drôle et plein de aventure.

Les commentaires ont attiré beaucoup d’attention, car nous pouvions y lire des utilisateurs qui prétendent le voir très contente et ils pensent que c’est une femme bien fréquenté pour son partenaire, une liaison qui en fait montre beaucoup dans son sourire.

Nul doute que New York to Marcos parvient toujours à attirer l’attention soit en faisant un célibataire convoité soit désormais un beau couple dans cette nouvelle tentative de trouver l’amour qui semble plutôt bien fonctionner pour lui.

Il y avait plus de 35 000 aversions dans cette publication, et il en partageait également d’autres avec son partenaire actuel où il pouvait nous montrer qu’il se promenait sur un yacht, car ils profitaient de chaque instant de sa visite sur cette belle plage .

Nous vous recommandons de ne pas décoller de Show News afin que vous continuiez à profiter des belles photos et vidéos de New York à Marcos qui pense toujours à la façon dont vous allez chouchouter le public et le faire le mieux possible, par exemple avec son calendrier 2021 qui dévoilait certaines de ses images d’intérieur, une grande surprise pour tout le monde de la voir sans aucune tenue.