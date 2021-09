Niurka Marcos ressemble à Eva sur son calendrier, elle exhibe tout

Niurka Marcos ressemble à Eva sur son calendrier, elle montre tout | INSTAGRAM

La magnifique et controversé femme scandaleNiurka Marcos porte bien son nom à chaque fois qu’elle en a l’occasion, cette fois, elle était chargée de révéler l’une des pages intérieures de son calendrier dans laquelle elle pose sans aucune tenue, comme Eva.

Ceci est un post que vous avez fait dans votre réseau social Twitter une page où vous n’avez pas peur de télécharger du contenu, et encore moins de montrer complètement votre silhouette comme vous l’avez fait aujourd’hui.

Sur la photo, nous pouvons la voir dans ce qui semble être une jungle, parmi les arbres et comme si elle était dans la création du monde, sans vêtements et avec elle charmes devant la caméra.

Bien entendu, les utilisateurs du réseaux sociaux ils ont été plus impressionnés et sont tombés amoureux une fois de plus en observant cette belle silhouette que nous avions déjà vue auparavant, mais qu’à chaque fois il s’exhibe c’est mieux que la fois précédente.

Il ne fait aucun doute que vous êtes images ils valent la peine de payer, mais elle a décidé que ce serait une bonne idée de partager ces deux pour motiver les autres à accéder aux autres qui restent un pour chaque mois de l’année et bien sûr chacun des meilleurs qualité et avec des charmes à la vue de tous.

Niurka aime que ses fans puissent profiter de sa silhouette élancée et elle le fait aussi sous forme de gratitude pour eux et bien sûr elle fait des profits importants en vendant ce calendrier, qui est l’un des plus populaires au Mexique.

Il ne fait aucun doute qu’elle est Vedette mais c’est aussi un excellent modèle, l’une des femmes les plus impressionnantes en termes d’attitude, de personnalité et bien sûr aussi de physique.

A plusieurs reprises, Mama Niú a indiqué que le sport et une alimentation saine sont des moyens de prendre soin de soi, que cela fait partie des soins personnels et que tout le monde doit s’aimer, la star se bat chaque jour pour être en forme et être plus belle que jamais. pour ses plus fidèles partisans.