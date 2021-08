Niva Bupa lance un plan d’accident personnel avec 25 prestations et une couverture jusqu’à Rs 10 cr – Vérifiez les caractéristiques

Compense la perte temporaire de revenu en versant 2 % du capital assuré de base par semaine, si le preneur d’assurance souffre d’une invalidité totale temporaire résultant d’un accident

L’assurance maladie Niva Bupa (anciennement connue sous le nom d’assurance maladie Max Bupa) a mis en place un plan individuel d’assurance contre les accidents pour sécuriser financièrement les propriétaires de polices et les membres de leur famille en cas de décès, d’invalidité partielle, temporaire ou permanente. La société affirme que le plan a été conçu pour inciter les clients à vivre la vie comme elle est censée être vécue – sans aucune peur. Le Plan Individuel Accidents offre une somme assurée pouvant atteindre 25 fois le revenu annuel.

L’un des principaux points saillants du régime d’accident personnel est la prestation d’invalidité totale temporaire (TTD) qui fournit 2 pour cent du capital assuré de base par semaine (maximum de Rs 1 lakh par semaine) pour fournir un soutien financier aux assurés pour compenser le perte de revenus pouvant survenir en cas d’accident. La société fournira également un TTD aux membres non rémunérés à 1% de la somme de base assurée par semaine (maximum Rs 25 000 par semaine). Cet avantage sera fourni même pour des incidents tels que le coma et les brûlures.

Le plan offre également une protection de prêt en tant que prestation supplémentaire qui protégera les personnes du montant impayé du principal du prêt en cas de décès du preneur d’assurance. La société affirme que cela garantira la protection de la responsabilité financière et des actifs, assurant la sécurité des familles.

La société a également fourni une fonction d’allocation mensuelle pour les besoins qui couvrira le coût des dépenses immédiates du ménage en cas de décès, d’invalidité totale permanente (PTD) / d’invalidité partielle permanente (PPD), de coma ou de brûlures. En vertu de cette prestation, le régime fournira un montant forfaitaire supplémentaire pendant 3 mois après l’accident pour fournir une aide financière. Le plan offre des avantages complets aux membres de la famille, tels que – Éducation pour les enfants (jusqu’à un maximum de Rs 5lakhs), Dépenses de mariage pour les enfants (jusqu’à un maximum de Rs 10Lakhs), Avantages pour les parents âgés (jusqu’à un maximum de Rs 5lskhs), ainsi qu’un soutien à l’orientation comme le conseil en éducation et l’aide au placement pour les enfants.

Caractéristiques du régime personnel en cas d’accident ;

Indemnité d’invalidité totale temporaire (TTD) : compense la perte temporaire de revenu en versant 2 % de la somme de base assurée par semaine (maximum 1 lakh par semaine) si le preneur d’assurance souffre d’une invalidité totale temporaire (TTD) résultant d’un accident Indemnité de besoins mensuels : Fournit un montant forfaitaire supplémentaire (0,5 pour cent du capital assuré jusqu’à Rs 50 000 par mois) pendant 3 mois après l’accident entraînant le décès/invalidité permanente totale (PTD)/invalidité partielle permanente (PPD)/coma/burns en cas de décès / PTD, le paiement forfaitaire pour l’éducation (jusqu’à 5 lakh) et les frais de mariage (jusqu’à 10 lakh), ainsi que l’offre de conseils en matière d’éducation et de services de placement aux enfants du preneur d’assuranceAvantage du protecteur de prêt : avantage supplémentaire à protéger personnes du capital restant dû du prêt en cas de décès du preneur d’assurance

Krishnan Ramachandran, MD et PDG de Niva Bupa, déclare : « Les accidents sont courants et n’importe qui peut subir des blessures accidentelles, quels que soient sa profession, son âge ou son état de santé. Cela peut aller des accidents de la circulation aux morsures d’animaux. Selon le ministère des Transports routiers et des autoroutes, les routes indiennes font 415 morts par jour dans des accidents, le plus élevé au monde, avec 1,5 lakh de personnes tuées et plus de 3,5 lakh paralysées chaque année.

Il ajoute : « Un accident peut être un événement très menaçant car il a un impact sur le bien-être social, émotionnel et financier d’une famille. Par conséquent, le plan d’accident personnel autonome aujourd’hui avec un éventail d’avantages tels que décès, invalidité totale permanente, invalidité partielle permanente, pension alimentaire pour enfants, invalidité totale temporaire, indemnité mensuelle de besoin, protection de prêt, etc. pour que les clients se sentent protégés et en sécurité en cas de tout incident.

Le plan couvre les accidents, y compris les fractures, les sports d’aventure ou les brûlures. Pour assurer l’uniformité, les primes ont été maintenues indépendantes de l’âge. La prime pour ce plan commence à partir de Rs 962 (taxes comprises) et offre une couverture à partir de Rs 5 lakhs jusqu’à Rs 10 crore.

Bhabatosh Mishra, directeur – Souscription, produits et sinistres, Niva Bupa a déclaré : « Les accidents ont toujours été une grande source de préoccupation. Tout accident, qu’il soit mineur ou majeur perturbe la routine habituelle du client. Alors qu’un accident mineur peut nécessiter un repos au lit pendant quelques jours ou semaines, entraînant une perte de revenu pour cette période, un accident majeur peut entraîner une invalidité partielle ou permanente, voire la mort. Dans un tel scénario, les membres de la famille doivent non seulement faire face à une perte émotionnelle, mais doivent également s’acquitter de leurs obligations financières. En gardant cela à l’esprit, nous avons conçu un plan d’accident personnel pour protéger les besoins financiers de nos clients en cas de tragédie.

