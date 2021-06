Nivea India nomme Ajay Simha au poste de directeur marketing

Avec près de 15 ans d’expérience globale dans le domaine des ventes et du marketing, le leadership de Simha contribuera à renforcer la position de Nivea, a déclaré la société.

Nivea India a annoncé mercredi la nomination d’Ajay Simha au poste de directeur marketing. Avec plus d’une décennie d’expérience dans diverses catégories telles que les soins personnels, les soins pour hommes, les soins du visage, des lèvres et du soleil, Simha a défendu divers portefeuilles de marques en Inde et dans le monde. Avant de prendre la direction du marketing de Nivea India, Simha était responsable du portefeuille de soins corporels et nettoyants et de soins pour bébés Nivea au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Avec près de 15 ans d’expérience globale dans le domaine des ventes et du marketing, le leadership de Simha contribuera à renforcer la position de Nivea en tant que marque de soins de la peau de confiance, a déclaré la société dans un communiqué. “Avec une compréhension profonde et une expérience éprouvée en matière de croissance, Ajay devrait renforcer la présence de la marque et l’équité de Nivea dans le pays”, a-t-il ajouté.

«Nous avons été témoins du parcours d’Ajay au fil des ans et sommes convaincus de l’expérience formidable et de la compréhension profonde dont il dispose. Il jouera un rôle important dans l’élaboration de stratégies pour nos lancements, en poursuivant l’élan marketing dans toutes les catégories et en assurant la liaison avec les principaux acteurs, équipes et associés de l’industrie. Nous souhaitons à Ajay le meilleur pour son nouveau rôle », a déclaré Neil George, directeur général de NIVEA India.

Beiersdorf est synonyme de produits de soins de la peau innovants et de haute qualité ainsi que de recherche sur la peau depuis plus de 135 ans. La société basée à Hambourg a généré un chiffre d’affaires de 7 025 millions d’euros ainsi qu’un résultat d’exploitation (EBIT) de 828 millions d’euros au cours de l’exercice 2020. Beiersdorf compte plus de 20 000 employés dans le monde, qui sont liés par des valeurs fondamentales partagées, une forte culture d’entreprise et l’objectif de Beiersdorf « Care Beyond Skin ». Avec sa stratégie commerciale CARE+, la société poursuit un programme d’investissement pluriannuel axé sur une croissance compétitive et durable.

