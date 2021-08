Niveau supérieur ⋆ 10z viral

Dans ce métier, c’est œil pour œil.

Et je veux dire cela très, très littéralement.

Scrappy en est maintenant la preuve vivante. Et après les événements de Power Book III: Raising Kanan Saison 1 Episode 6, Raq est aussi vulnérable qu’elle ne l’a jamais été, avec beaucoup d’incertitudes entourant non seulement son entreprise mais aussi potentiellement sa famille.

Raq est le Queenpin. Elle est la star et le visage de l’organisation. Et on commence à avoir l’impression que cela seul dérange Lou-Lou, alors qu’il continue d’essayer d’affirmer sa domination et son autorité loin de l’entreprise familiale.

Financer la vitrine était une façon de commencer à se faire un nom. Et il voulait une soirée propre, sans armes, sans drogue et sans violence. Mais pour que cela se produise, il a dû faire un pacte avec le diable lui-même.

Compte tenu de tout ce qui s’est passé dans Power Book III: Raising Kanan Saison 1 entre Unique et Raq, Unique n’a pas fait le grand et audacieux geste que j’étais sûr qu’il ferait après les événements de la planque. Mais il semble qu’il gardait son mouvement pour le moment parfait.

Et ce moment est venu la minute où Lou-Lou a franchi la porte.

Lou-Lou n’est pas un homme stupide, mais il devait savoir qu’aller chez Unique et essayer de négocier un accord n’allait pas être simple. Unique ne lui doit rien, et en présentant également votre événement comme étant à peu près totalement propre, cela signifie qu’il y aurait beaucoup moins de recul pour que ses hommes entrent et fassent des dégâts.

En plaçant un coup sur Lou, Unique s’oppose fermement à Raq. Il n’y a pas de retour de cela, et Unique le sait. Avec le produit fermement sous son pouce maintenant, il a globalement le dessus.

Et tuer Lou n’est même pas nécessaire quand on y pense, mais il se sentait aussi extrêmement rebuté par l’audace de Lou à venir à sa place et à faire n’importe quelle demande. Et encore une fois, Lou aurait dû être mieux préparé pour ça.

La naïveté de Lou s’est manifestée tout au long de l’heure. Même jusqu’aux affrontements à la porte du club, quand il a fallu la présence de Raq pour réprimer certains arguments parce que Lou seul ne réquisitionne pas ce genre d’autorité.

Raq : On dirait que vous avez trouvé un moyen encore plus rapide de dépenser notre argent.

Lou-Lou : C’est notre argent, Raq.

Raq : Eh bien, ton argent est mon argent, petit frère.

Au moins pas encore.

Cette saison s’est développée pour que Lou et Marvin se retrouvent et reconnaissent leur valeur. Maintenant, la vitrine se termine brusquement, mais si quoi que ce soit, cela a prouvé à Lou qu’il pouvait le faire. Et avec Jess qui gazouille constamment dans son oreille pour sortir de l’ombre de Raq, on a l’impression que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne fasse ce mouvement.

Elle ne sera pas ravie qu’il aille chez Unique et essaie de négocier des accords, mais encore une fois, qu’y a-t-il de nouveau? Raq a été victime de malhonnêteté dans ses rangs tout au long de la saison, de la part de Kanan, Marvin et Lou.

Et elle l’a géré à sa manière, mais il se peut qu’un autre Raq émerge.

Il y a beaucoup de chaos en ce moment, et on doit avoir l’impression que les murs commencent lentement à s’effondrer. Non pas que vous deviez jamais compter Raq. Son cerveau est constamment en mouvement et des plans sont continuellement formés, mais il y a toujours de l’incertitude dans l’air.

Deen coupant son approvisionnement signifie qu’elle doit sortir des sentiers battus, et il y a tout le problème de Malcolm sachant qu’il est le père de Kanan à affronter. De plus, elle décide de couper les choses avec Symphony. C’est beaucoup de changements et de bouleversements en peu de temps.

Vous pouvez comprendre d’où vient Raq en ce qui concerne Symphony, car s’il y a une chose que vous ne faites pas, c’est lui mentir ou cacher des informations sur Kanan. La symphonie n’est pas du sang. Il n’obtient aucune sorte de laissez-passer quand il s’agit de lui cacher des choses.

Et c’est dommage en apparence parce que Symphony pensait qu’il faisait la bonne chose. Il venait juste d’être du bon côté de Kanan et essayait de créer un lien avec lui, alors il essayait de respecter ses souhaits.

Mais Kanan est un enfant, et il n’a pas le droit de dicter les choses aux adultes, et les adultes n’ont certainement pas à suivre ses souhaits. Et Kanan aurait dû savoir que Raq allait découvrir ce qui s’était passé de toute façon ; elle le fait toujours.

Mais même avec tout ce qui se passe, Raq est sur le point d’être préoccupé par la lutte contre Unique, qui a officiellement posé le gant.

Scrappy était très clairement une taupe, et c’était très évident pour tout le monde. L’envoyer frapper Lou était un moyen de montrer ses cartes, et il a échoué à la mission.

La décision de le torturer et de le laisser en vie montre simplement la marque du mal d’Unique. Parce que le tuer serait trop facile après tout. Il devait le faire souffrir et s’assurer que Raq ait un rappel vivant de ce que cela signifie d’essayer de le traverser.

Nous attaquons la fin de la saison et nous réclamons à grands cris que la bataille commence. Nous avons ENFIN réalisé notre souhait, et qui aurait deviné que ce serait Scrappy qui nous y a amenés ?

Ailleurs, Kanan a été en quelque sorte mis en veilleuse au cours de cet épisode, bien que nous ayons eu un petit avant-goût de Kanan adulte et de son génie lorsqu’il a proposé à Marvin de vendre du crack dans les stations-service.

Vous devez vous rappeler que Kanan a enseigné à Ghost et Tommy. Nous le voyons maintenant comme un enfant qui a encore beaucoup à apprendre, mais nous savons déjà qu’il apprend tout et même plus. Ici, il développe une idée de génie et Marvin se met au travail pour la mettre en œuvre.

Raq ne veut plus que Kanan et Marvin fassent quoi que ce soit ensemble, et elle a des raisons valables de le penser, mais Kanan et Marvin pourraient-ils devenir une sorte d’équipe de rêve à l’avenir ?

Au milieu de toutes les trahisons, l’amour était encore dans l’air pour certains couples. Avec Juke et Nicole qui se retrouvent et Kanan et Davina approfondissant leur relation.

Le montage de baisers, de sexe et de déclarations ressemblait un peu au calme avant la tempête. Bien sûr, la vitrine ne s’est pas terminée comme tout le monde le souhaitait, mais c’était assez d’un coup de pouce à la sérotonine pour mettre tout le monde dans ses sentiments.

Mais si nous avons appris quelque chose au cours des années passées à regarder l’univers de Power se dérouler, les choses ne restent pas paisibles et romantiques longtemps. Il n’y a pas un monde qui se prête à la douceur. Ces moments sont fugaces et généralement suivis de tristesse.

Les rues ont besoin d’un corps, après tout.

Tout ce que vous devez savoir d’autre

Il semble y avoir une certaine tension entre Famous et Kanan après avoir entendu Famous à peu près rap sur une vie que Kanan mène. Famous est le seul autre véritable ami de Kanan, il sera donc intéressant de voir si cette relation se détériore et l’éloigne encore plus des trucs d’adolescent «normaux».

Howard semble être sur le point de prendre une décision concernant Kanan. Et ces feux d’artifice entre lui et Raq vont être fous.

Je ne sais pas ce que fait Burke, mais Juke était beaucoup plus réceptif à elle que je ne l’aurais pensé. Mais étant donné l’éventuelle profession de Jukebox, cette relation a peut-être été le catalyseur pour l’y amener.

Cet inspecteur était dégoûtant et immonde. Agrafer son cerveau et l’enterrer dans les murs du bâtiment qu’il terrorisait probablement était une fin assez ironique pour lui.

Les choses s’échauffent !

Il y a tellement de secrets qui circulent, et à tout instant, les choses risquent d’exploser !

