Niveau supérieur: le député travailliste critique le nouveau plan de Boris Johnson – “Rien de substance” | Royaume-Uni | Nouvelles

Le député Steve Reed, secrétaire des communautés fantômes et du gouvernement local, a critiqué les propositions de Boris Johnson sur BBC Newsnight. “C’est plus comme le fruit de l’imagination parce qu’il n’y a absolument rien de substantiel là-dedans”, a-t-il déclaré.

Le plan « squelette » a été annoncé dans un discours du Premier ministre à Coventry.

L’objectif du plan est de répartir plus équitablement le pouvoir et les opportunités et M. Johnson a déclaré que le gouvernement souhaitait “réécrire le règlement” sur la dévolution locale.

Il a également déclaré qu’il souhaitait offrir aux régions du comté d’Angleterre plus d’opportunités et les mêmes pouvoirs que les grandes villes.

“Nous ne voulons pas décapiter les grands coquelicots”, a déclaré M. Johnson dans son discours.

Cependant, le nouveau plan du Premier ministre a été fortement critiqué par le Parti travailliste, Angela Rayner, chef adjointe, qualifiant la nouvelle politique d’« exercice de relations publiques ».

“C’est la confiture demain et un tas de bêtises”, a-t-elle déclaré à la BBC.

“Ce qu’il prétend et ce qu’il dit qu’il va faire n’est pas ce qui se passe dans la réalité.”

Le plan de M. Johnson consiste à investir dans les transports, les compétences et les entreprises pour lutter contre les inégalités dans le pays.

Plus de détails sur le plan de « niveau supérieur » devraient être publiés en septembre.