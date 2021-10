Niveaux à garder à l’esprit pour surfer sur le marché haussier du Bitcoin et du Litecoin

Bitcoin a reculé après avoir atteint 57 800 $, ce qui pourrait entrer dans une correction ABC à faible temps. Le recul modeste a fait reculer la pièce de 6,8% du plus haut local au niveau de Fibonacci de 0,0236.

Techniquement, BTC/USD n’a pas établi de plus bas local inférieur, laissant la porte ouverte aux taureaux pour regagner le terrain perdu et poursuivre la tendance à la hâte.

Pourtant, Bitcoin pourrait encore se consolider avant de reprendre la tendance, ce qui aurait l’avantage de structurer l’action des prix, qui est relativement verticale depuis début octobre.

Dans l’immédiat à court terme, 55 900 $ est une résistance aérienne. À moins qu’il ne se redresse, les taureaux chercheront à défendre le niveau de .382 de Fibonacci à 51 200 $. Le 200-EMA (2 heures) fournit une confluence supplémentaire, qui a fourni un large support depuis le creux de juillet.

Comme indiqué ci-dessus, tant que 49 000 $ ne sont pas perdus lors d’une clôture quotidienne, l’image de la période haute est toujours haussière. En gros les sauces sont là pour acheter jusqu’à preuve du contraire.

En revanche, une fois que 55 900 $ sont capturés, alors BTC / USD aurait franchi la dernière résistance générale, étant donné que les prix ont déjà atteint 57 000 $ dans la tendance haussière actuelle. Plus les niveaux de résistance sont testés, moins ils sont susceptibles de se maintenir, en particulier lorsque BTC n’est qu’à 18% de l’établissement de nouveaux sommets au moment de la presse.

Les commerçants et les investisseurs doivent se demander une chose à mesure que le bitcoin progresse : Vaut-il la peine de risquer moins de BTC pour acheter potentiellement quelques points de pourcentage de moins ?

Le litecoin a souvent mauvaise réputation en raison de la prévalence de salades de mots arbitraires et inintelligibles qui lui sont imposées. Mais le fait est que la crypto a résisté à l’épreuve du temps. Contrairement à pratiquement toutes les crypto-monnaies autres que le bitcoin, l’histoire de dix ans de Litecoin est fermement en sa faveur. Il n’y avait pas de pré-mine, la sortie était vérifiable et les développeurs travaillent sur de nouvelles mises à jour, MimbleWimble étant la plus attendue cette année. En d’autres termes, les principes fondamentaux sont solides et il n’y a aucune raison de contester sa capacité de survie car cette question a été répondue maintes et maintes fois.

D’un point de vue technique, il existe deux niveaux de résistance notables à moyen et long terme : 188 $ et 267 $ ; les deux étaient essentiels dans les deux sens, historiquement parlant. Retirer 188 $ établirait la prémisse de sommets historiques d’ici la fin de l’année. Dans l’état actuel des choses, les taureaux doivent travailler plus fort pour surmonter le FUD infondé qui fait paniquer les investisseurs novices en vendant un actif qui a littéralement tout pour lui (liquidité, répartition équitable, décentralisation, développement continu, potentiel de hausse massif par rapport à la capitalisation boursière, etc. .)

D’un autre côté, manquer le plus haut historique de 2019 (137 $) signifierait probablement revoir la barre des 2 chiffres. Mais à moins que Bitcoin n’entre dans un marché baissier (ce qui est peu probable à moins qu’une guerre mondiale n’éclate), Litecoin ne verra plus jamais 137 $.

Notamment, la blockchain LTC vient de passer à Ethereum en termes d’activité d’adresse pour la troisième fois cette année, selon les données de la société d’analyse Santiment. En septembre, j’ai souligné à quel point la création d’adresses Litecoin devenait parabolique ; cette tendance n’a pas changé non plus.

Du point de vue de l’investissement, Litecoin est probablement le projet le plus sous-estimé, injustement ridiculisé et sous-évalué sur le marché pour ce qu’il est.

Je te vois plus tard.

ps C’est mon avis. Vous pouvez vous faire votre propre opinion.

Rejoins Chaîne de télégramme pour les mises à jour et les configurations en direct !

Suivez-moi sur Twitter & Gab et sur mes portails sociaux ci-dessous.

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=C9VRLGTBHQX2N http://www.chrisoncrypto.com/

Vous pouvez également me soutenir en Bitcoin !

adresse BTC : 3EydsEYpjHn68axKnCUqBB7EbqcxrEjamr

Cordialement,

Christophe Attard

Chris Fondateur de Crypto

Contributeur à www.cityam.com

Connectez-vous directement à : Telegram