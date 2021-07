Niveaux de gris 100% engagés dans la conversion de GBTC en ETF Bitcoin

in

Le chef de la grande société d’investissement en crypto-monnaie Grayscale estime que seuls quelques points de maturité séparent les États-Unis de leur premier fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin (BTC). À cet égard, le PDG de Grayscale s’est engagé à 100% à convertir GBTC en Bitcoin ETF.

S’adressant à CNBC le 19 juillet, Michael Sonnenshein a réitéré qu’un ETF américain n’est pas une question de si, mais de quand.

“Un ETF #bitcoin ici aux États-Unis est vraiment une question de quand, pas de si”, @Sonnenshein de @ Grayscale. “Nous recherchons quelques points de maturation différents sur le marché sous-jacent. Ce sont les dernières étapes de ce dont les régulateurs ont besoin pour approuver ces types de produits.” pic.twitter.com/GsH0fdm0Xf – Squawk Box (@SquawkCNBC) 19 juillet 2021

Les régulateurs ont actuellement 13 demandes d’ETF à l’étude. Et, aux États-Unis, il est en retard sur son voisin, le Canada, lorsqu’il s’agit de les approuver. Des années de demandes et de refus ont passé. Et, certains pensent qu’un ETF créerait finalement une pression baissière sur les prix du Bitcoin à long terme.

Cependant, Sonnenshein, PDG de Grayscale, affirme que la société est « engagée à 100 % » à transformer son produit Bitcoin, le Grayscale Bitcoin Trust ($ GBTC), en un ETF une fois que les bonnes conditions sont en place.

«Je pense que, à notre siège, de notre vision du monde, nous recherchons vraiment quelques points de maturité différents sur le marché sous-jacent. Et, ce sont vraiment les dernières étapes de ce dont nous pensons que les régulateurs ont besoin pour approuver ce genre de produits et donner aux investisseurs les protections qu’ils recherchent. »

La semaine dernière, Grayscale a annoncé un partenariat avec la banque américaine BNY Mellon, qui fournira désormais des services à GBTC lors de sa métamorphose.

GBTC fait déjà la une des journaux dans les cercles de crypto-monnaie pour ses événements de déverrouillage, dont le plus important a eu lieu dimanche. Avec des avis mitigés sur son impact potentiel sur le prix.

Les experts en crypto-monnaie voient Bitcoin pour remplacer la monnaie fiduciaire dans 20 ans

La baisse actuelle du prix du Bitcoin n’a pas réussi à freiner l’optimisme de certains experts concernant la plus grande crypto-monnaie au monde.

Dans une nouvelle enquête de la plateforme de comparaison de finances personnelles Finder.com, la moitié des personnes interrogées pensent que Bitcoin surpassera la monnaie fiduciaire. Ou aux devises émises par les banques centrales, en 2040.

Bien que l’échantillon soit sans doute restreint, Finder.com affirme que le rapport est basé sur un panel de 42 experts en crypto-monnaie, il montre que la baisse des prix de Bitcoin par rapport au plus haut historique d’avril n’a pas affecté les perspectives à long terme des investisseurs. .

L’enquête révèle que 50% des personnes interrogées ont hâte de voir le moment où Bitcoin l’emporte sur la finance mondiale. Aussi connu sous le nom d’hyperbitcoinisation, dans les 20 prochaines années. Un tiers des participants pensent que l’événement se produira avant 2035. Alors que 44% prédisent que Bitcoin ne deviendra jamais la forme dominante de la finance mondiale.

Un rapport a révélé qu’El Salvador peut émettre sa propre monnaie stable

Le gouvernement d’El Salvador envisage de lancer une crypto-monnaie native que les consommateurs pourront utiliser pour des services. Le journal numérique latino-américain El Faro a rapporté vendredi soir.

Ibrajim et Yusef Bukele, les frères du président du pays, Nayib Bukele, ont déclaré aux investisseurs potentiels que la crypto-monnaie, actuellement appelée le dollar Colon, serait introduite fin 2021, selon le rapport, qui citait des enregistrements vidéo du frère. discuter de la proposition avec ces investisseurs.

Les frères ont déclaré qu’ils représentaient le président, selon le rapport, qui était également basé sur des documents qu’El Faro avait obtenus. La nouvelle survient des semaines après que le gouvernement du pays d’Amérique centrale a adopté à une écrasante majorité la loi Bitcoin du président, qui traitera la crypto-monnaie d’origine comme monnaie légale et obligera toutes les entreprises à l’accepter comme paiement pour des biens et services d’ici septembre.

Elon Musk ajoute une photo de profil Twitter portant des lunettes de soleil qui reflètent Dogecoin

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a modifié sa photo de profil Twitter en incorporant des lunettes de soleil qui incluent le logo Dogecoin dans son image.

Bien que dans son langage indirect habituel, Musk semble se projeter dans le futur. Il fait référence à la crypto-monnaie Dogecoin basée sur un mème de chiot Shiba Inu. Comme toujours dans le cas de Musk, les fans doivent l’interpréter.

Comme le raconte UToday, le nouveau look de Musk a attiré l’attention du marché et DOGE a immédiatement augmenté. Cependant, il n’a pas monté en flèche autant qu’au début de l’année, lorsque Musk publiait un tweet.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport