Niveaux de gris s’associe à TIME pour créer des vidéos éducatives cryptographiques

Le magazine TIME basé à New York s’est associé à Grayscale, un gestionnaire de fonds institutionnel renommé, pour produire une série de vidéos éducatives sur la cryptographie. Le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, a publié cette nouvelle par tweet le 12 avril, notant que la production sera prête cet été. Cette association verrait également le magazine TIME et son PDG, Keith Grossman, accepter le paiement en Bitcoin (BTC).

Cerise sur le gâteau, TIME n’a pas l’intention de convertir le BTC qu’il gagne en devises fiduciaires. La société semble envisager d’ajouter l’actif numérique à son bilan. Ce faisant, TIME rejoindra 32 autres sociétés cotées en bourse, qui ont actuellement BTC dans leurs bilans. Ceux-ci incluent, mais sans s’y limiter, Microstrategy et Tesla, qui ont investi des milliards de dollars dans la classe d’actifs naissante.

Doubler les crypto-monnaies

Bien que l’ajout de BTC à son bilan soit un gros problème pour l’entreprise, ce n’est pas la première interaction du magazine TIME avec le crypto-verse. Avant cette nouvelle, la société avait annoncé qu’elle cherchait un directeur financier pro-crypto pour aider à guider la transformation de l’entreprise. Selon la liste d’emplois, quiconque postule pour le poste doit être à l’aise avec Bitcoin et les crypto-monnaies. Expliquant pourquoi il avait décidé de s’aventurer dans la cryptographie, le magazine TIME a noté que l’industrie des médias est en pleine évolution et doit faire les ajustements nécessaires.

En dehors de cela, la publication de 98 ans s’est lancée dans la carrière de NFT en mettant aux enchères trois NFT basés sur ses meilleures couvertures depuis sa création en 1923. Il s’agit de “Is God Dead?” une couverture du 8 avril 1966, “Is Truth Dead?” une couverture du 3 avril 2017 et “Is Fiat Dead?”, une couverture du numéro du 29 mars au 5 avril 2021. Les NFT auraient été vendus aux enchères en tant que pièces individuelles et en tant que collection sur SupeRare, un marché de la cryptographie.

Les nouvelles du magazine TIME et du partenariat Grayscale sont arrivées alors que BTC et la majeure partie du marché de la cryptographie se ralliaient au cours du week-end et dans la nouvelle semaine. Grâce à ces gains, BTC a réussi à établir un nouveau record absolu à 45694,70 £ aujourd’hui. Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie à 45527,80 £ après une légère correction à la baisse.

