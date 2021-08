Nivia devient le partenaire officiel du Chennaiyin FC

in

Nivia fabriquera les kits pour CFC avec le logo ‘Dhrishti Bommai’

Chennaiyin FC (CFC) a signé un accord pluriannuel avec la marque de sport Nivia. Selon les termes de l’accord, Nivia sera le partenaire de kit officiel du CFC à partir de la saison 2021-22. Ce partenariat aidera CFC à étendre sa portée à travers le Tamil Nadu via le réseau de distribution de Nivia, a déclaré Vita Dani, copropriétaire de CFC. “Nous sommes toujours désireux de nous associer à des marques qui partagent la même passion pour le sport que nous”, a ajouté Dani.

Nivia aura désormais les droits exclusifs de vente au détail des maillots démontables et répliques de CFC. En outre, la marque de sport aidera également CFC à atteindre ses produits sur les canaux de vente au détail et de commerce électronique. Comme les marques partenaires ont l’intention d’aller au-delà d’un modèle de sponsoring sportif traditionnel, la collection comprendra une sélection de vêtements de fans de polos, shorts, pantalons et bottes.

Cependant, ce partenariat ne marque pas la première association de Nivia avec Indian Super League (ISL). Auparavant, il avait conclu un accord multi-crore de trois ans en tant que partenaire officiel de la ligue en 2018. En dehors de cela, il a également travaillé avec les fédérations nationales de football de l’Inde, du Sri Lanka et du Bhoutan. La collaboration avec Nivia aidera le CFC à exploiter la grande base de fans de football de la région, tout en explorant les opportunités de développer le football de base, a déclaré la franchise dans un communiqué officiel.

La marque espère avoir une association fructueuse au cours des prochaines saisons, a déclaré Rajesh Kharabanda, directeur général de Nivia. Comme partagé par Kharabanda, Nivia fabriquera les kits pour CFC avec le logo «Dhrishti Bommai», le symbole de chasser la négativité et d’apporter la positivité. “Nous espérons que cette nouvelle collaboration entre le Chennaiyin FC et Nivia aidera à faire ressortir le meilleur”, a déclaré Kharabanda.

Alors que la dernière édition de l’ISL s’est tenue à Goa et s’est terminée le 13 mars, toute la saison s’est déroulée dans le cadre de protocoles de sécurité bio-bulle.

