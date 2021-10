Nix, puissance défensive n ° 18 Auburn après Miss Ole n ° 10, 31-20

Bo Nix a réussi 276 verges et un touché et a couru pour deux autres scores et la défense n ° 18 d’Auburn a effectué un certain nombre de gros arrêts dans une victoire de 31-20 sur le Mississippi, 10e, samedi soir.

Les Tigers (6-2, 4-1 Conférence du sud-est) sont restés le meilleur challenger du n ° 3 de l’Alabama dans la division Ouest, Nix remportant un duel de quart-arrière avec le candidat de Heisman Matt Corral.

Les Rebels (6-2, 3-2) ont mis fin à leur séquence de trois victoires consécutives après avoir gaspillé quatre chances de marquer en deuxième mi-temps, trois avec des quatrièmes passes ratées à l’intérieur du 20. De plus, Jaylin Simpson a intercepté une passe dans la zone des buts – seulement Corral est le deuxième cette saison – à mi-chemin du quatrième.

« Ce sont des points. Ils ne vont pas prendre de points sur les équipes spéciales », a déclaré l’entraîneur d’Auburn, Bryan Harsin. « Ils vont y aller et nous récupérons le ballon. Vous pensez en quelque sorte à cela comme un chiffre d’affaires.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

« Ce sont des moments critiques du match que nous avons pu gagner. »

Nix a complété 22 des 30 passes et a couru 30 mètres. Tank Bigsby a couru 140 verges et un touché pour les Tigers.

« Bo a fait beaucoup de jeux pour eux, surtout au début », a déclaré l’entraîneur de Ole Miss Lane Kiffin. « Je pense que notre défense, après avoir connu des difficultés au début, a particulièrement bien joué, nous a donné de nombreuses chances de gagner offensivement.

« C’est quatre fois dans la zone rouge sans aucun point. Ce sera difficile à gagner. »

Corral a connu sa séquence de 19 matchs consécutifs avec une passe de touché avec une performance de 21 sur 37 et 289 verges. Il a couru pour un score, revenant après avoir été transporté dans les vestiaires avec une blessure à la cheville gauche, précédemment blessée contre le Tennessee.

« C’est la même chose qui s’est produite lors du match du Tennessee », a déclaré Corral. « Je ne pouvais pas sentir ma cheville. J’ai entendu un pop, mais honnêtement, je ne sais pas ce que c’était. Je ne pouvais pas le sentir pendant cinq minutes. »

Mais, a-t-il ajouté: « Aucune excuse pour ne pas exécuter. »

Jahcour Pearson a capté sept passes pour 135 verges pour les Rebels, qui ont été en désavantage numérique au poste de receveur large. Le transfert de l’ouest du Kentucky est entré avec 30 verges cette saison. Le meilleur receveur Dontario Drummond a subi une blessure non divulguée dans le match et Jonathan Mingo est resté absent tandis que Braylon Sanders était limité.

Ole Miss est restée en vie tard avec un échappé Auburn au milieu de terrain. Mais l’offre de retour s’est terminée sur un échec de 4 et 3 sur les 18 lorsque les Rebels ont également été signalés pour deux pénalités.

L’EMPORTER

Mississippi : Une équipe qui avait tenté et converti plus de quatrièmes down-plays que quiconque dans FBS a perdu son mojo dans des situations clés. Dans leurs deux défaites, y compris contre l’Alabama, les Rebels sont 3 sur 9.

Auburn: A battu deux équipes consécutives SEC West pour garder le contrôle de son propre destin dans la division. Nix a été superbe contre l’Arkansas et Ole Miss après avoir été éliminé contre Georgia State.

LE GRAND JEU DE ZAKOBY

Le secondeur d’Auburn Zakoby McClain a réussi 14 plaqués, 10 en solo et deux sacs. Les Tigers ont également récupéré les défenseurs Owen Pappoe et TD Moultry après avoir raté plusieurs matchs.

« Owen, c’est un capitaine et il apporte juste l’énergie », a déclaré Simpson. « Il est le cœur de la défense et je suis heureux de l’avoir là-bas. »

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Les Tigres devraient sauter de quelques places au classement. La première visite des Rebels dans le Top 10 depuis le dernier sondage en 2015 a été de courte durée.

SUIVANT

Le Mississippi accueille Liberty et l’ancien entraîneur des Rebels Hugh Freeze le 6 novembre.

Auburn visite le n°14 Texas A&M le 6 novembre.