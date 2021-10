Niyomtrong-Deebok, poids minimum mondial thaïlandais ce mardi

Thammanoon Niyomtrong, ou Knockout CP Freshmart (21-0, 7 KO), l’un des derniers champions du monde qui n’avait pas encore combattu après la pandémie, exposera son titre mondial ce mardi à Buriram, dans sa Thaïlande natale.

Votre rival sera votre compatriote Siridech Deebook, alias Pongsaklek Sithdabnij (23-6-1, 13 KO), avec une séquence de six victoires consécutives et plus de tirs que le champion, puisqu’il a combattu deux fois au second semestre 2020, bien qu’il ne l’ait pas fait cette année non plus. Pourtant, Niyomtrong est considéré par beaucoup comme le meilleur poids minimum de la planète, et il ne fera pas moins que sa neuvième défense de titre, faisant de lui un favori contre un concurrent désespéré sans victoire éclatante.

Le combat devait se jouer le 29 mai, mais des problèmes de dernière minute, quelques jours avant la date prévue, liés à de nouvelles flambées actives de covid ont rendu impossible la tenue du duel.

Ce mardi, à midi en Espagne et sans télévision, ce championnat du monde peut enfin se concrétiser. Tous deux ont donné le poids convenu sans incident la veille.