Niyomtrong défend son poids minimum mondial WBA ce mardi

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Thammanoon Niyomtrong (22-0, 8 KOs) exposera son titre mondial de poids minimum WBA demain mardi dans sa Thaïlande natale. Ce ne sera que deux mois après sa dernière défense, lorsqu’il a éliminé son compatriote Siridech Deebok en trois rounds.

Le rival du également connu sous le nom de Knockout CP Freshmart sera le Philippin Robert Paradero (18-1, 12 KO), qui vient de perdre en février dernier contre Vic Saludar en version régulière de ce même titre mondial. Curieux, bien que malheureusement pas nouveau, la pratique consistant à permettre aux boxeurs qui viennent d’être battus d’aspirer au championnat du monde, aggravée dans ce cas car c’est la ceinture supérieure que Paradero n’a pas pu obtenir.

Une plus d’une WBA qui annonce toujours des mesures pour améliorer la boxe et continue de commettre mille et un outrages dans ses multiples ceintures qualifiées de championnats du monde. D’ailleurs, Saludar se bat le week-end prochain pour savoir s’il est toujours candidat officiel à ce titre, celui de Niyomtrong. Difficile à expliquer, certes.

Le combat se jouera mardi matin à minuit en Espagne, sans télévision.