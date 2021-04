Nizamuddin Markaz: Delhi HC permet à 50 personnes d’offrir du namaz cinq fois par jour pendant Ramzan

La mosquée était fermée à clé depuis mars dernier, lorsque des centaines de tablighis ont été retrouvés assemblés en violation des directives Covid-19. (C’EST À DIRE)

Nizamuddin Markaz: La Haute Cour de Delhi a permis aujourd’hui à 50 personnes d’offrir du namaz à la mosquée Nizamuddin Markaz pendant Ramzan. Les fidèles peuvent offrir du namaz cinq fois par jour. Le tribunal a ordonné au SHO du poste de police de Nizamuddin d’autoriser l’entrée de 50 personnes cinq fois par jour pour offrir le namaz uniquement au premier étage de la Masjid Bangley Wali, selon l’agence de presse PTI.

L’agence de presse a déclaré que le tribunal avait refusé d’augmenter le nombre de personnes ou d’autoriser l’utilisation d’autres étages de la mosquée pour offrir des prières, comme l’avait demandé l’avocat principal Ramesh Gupta au nom du Delhi Waqf Board. Cependant, le tribunal leur a permis de présenter une demande au SHO, qui peut décider de toute demande présentée par le Conseil conformément à la loi.

Le tribunal a également déclaré que son ordonnance serait soumise à toute notification émise par la Delhi Disaster Management Authority (DDMA) compte tenu du nombre croissant de cas de coronavirus à Delhi. La mosquée était fermée à clé depuis mars dernier, lorsque des centaines de tablighis ont été retrouvés assemblés en violation des directives Covid-19. Le Delhi Waqf Board a récemment déplacé le tribunal pour avoir levé certaines restrictions imposées au Markaz.

Lors de la dernière audience, le Centre avait demandé au tribunal de limiter le nombre de personnes pouvant entrer à Nizamuddin Markaz pendant Ramzan. Le Centre et la police de Delhi ont indiqué que seulement 20 personnes étaient autorisées à entrer dans la mosquée à la fois sur une liste de 200 personnes vérifiée par la police. Cependant, le tribunal a rejeté la demande en disant qu’il ne peut y avoir de telle limite à Markaz alors que d’autres lieux religieux ne sont pas soumis à de telles restrictions. Le tribunal a également demandé au Centre de l’informer si d’autres lieux de culte étaient également fermés.

Le Centre a présenté aujourd’hui son rapport disant que la notification DDMA interdisant toutes sortes de rassemblements à la suite de l’augmentation des cas de coronavirus était applicable à toutes les religions. Cependant, il n’indique pas si d’autres lieux sont fermés ou non. Dans son rapport soumis aujourd’hui, le Centre a déclaré que le tribunal “ dans sa sagesse et sa discrétion ” peut autoriser les personnes qu’il juge appropriées et appropriées à exécuter le namaz uniquement au rez-de-chaussée de la mosquée de Markaz en suivant strictement tous les Covid-19 protocoles connexes.

