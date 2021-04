NKE Stock semble être juste évalué selon les fondamentaux

Nike, Inc. (NYSE:NKE) le stock semble actuellement être évalué de manière juste. C’est après que l’action NKE a chuté de son prix de clôture maximal de 147,05 $ le 11 janvier à 132,91 $ à midi le 14 avril 2021.

Mais ne vous attendez pas à ce qu’il augmente considérablement à partir d’ici, à moins que Nike n’obtienne de bons résultats au deuxième trimestre.

Bien que ce ne soit pas hors du domaine des possibilités. Nike a produit des résultats médiocres pour le trimestre se terminant le 28 février. Les revenus ont augmenté de 3% d’une année sur l’autre, principalement en raison de la croissance du chiffre d’affaires chinois de 51%. Ses revenus nord-américains étaient en fait en baisse de 10%. Mais maintenant que les restrictions de Covid-19 se réduisent lentement, une demande accrue pourrait facilement augmenter pour les acheteurs de Nike.

À propos, toute la controverse chinoise – où les consommateurs chinois n’achèteraient pas de produits Nike – semble être un non-démarreur. Un analyste de Seeking Alpha qui parle mandarin a fourni la preuve que de nombreux consommateurs font en fait le contraire de ce que les médias rapportent. Son article «Le boycott de Nike en Chine se retourne contre lui», montre la preuve qu’ils se précipitent pour acheter des produits Nike. Cela devrait donner une belle impulsion aux revenus et aux bénéfices de Nike au cours de son prochain trimestre.

Problèmes d’évaluation

En conséquence, peut-être que le stock NKE semble moins cher ici. Mais il est vraiment difficile de dire cela avec un visage impassible lorsque l’action se négocie à 42,56 fois les bénéfices de cette année et 33,77 fois l’année prochaine.

Et il s’agit d’une mesure d’évaluation moyenne pour le stock. Par exemple, Morningstar rapporte que le multiple cours / bénéfice moyen de Nike sur 5 ans est de 42,34 fois. C’est là que NKE négocie aujourd’hui. En outre, le service analytique rapporte que le ratio P / E prévisionnel moyen est de 30,05 fois, similaire à celui d’aujourd’hui.

Il est donc difficile de dire que la valorisation, bien que élevée, est hors de propos pour l’action NKE.

D’autre part, l’analyste de Baird, Jonathan Komp, estime désormais que l’action est sous-évaluée. Le 26 mars, il a augmenté sa recommandation de surperformer et a fixé son objectif de cours à 150 $ par action, soit 12,8% au-dessus de son cours actuel. Il estime également que l’émission chinoise se révélera temporaire et que la sous-performance de l’action rend l’action NKE «convaincante».

D’autres analystes ressentent apparemment la même chose. Par exemple, TipRanks.com rapporte que 19 analystes estiment que l’action vaut 168,11 $, soit 26,4% au-dessus du prix actuel. Marketbeat.com indique que 33 analystes ont un objectif consensuel de 160,29 $ au cours de l’année prochaine ou 20,6% au-dessus d’aujourd’hui. Un sentiment similaire est trouvé par Yahoo! Finance, qui rapporte un objectif moyen de 164,62 $.

Que faire avec NKE Stock

Le Financial Times a écrit un article intéressant sur Nike le 6 janvier 2021 et sa longue histoire de croisades. L’entreprise s’est montrée disposée à «adopter des mouvements de plus en plus nombreux pour la justice sociale». L’article poursuit en disant qu’en tant que plus grand fabricant de vêtements de sport au monde, Nike s’est démarqué en prenant ce genre de positions.

Aujourd’hui, Nike fait face à une réaction potentielle en Chine, son plus grand marché en dehors des États-Unis, en raison de sa position progressiste sur les droits de l’homme. Je dis potentiel, car jusqu’à présent il ne semble y avoir aucun résultat réel. Mais à un moment donné, cela pourrait théoriquement arriver. Il sera intéressant de voir si la société abandonne ses principes pour le bien de ses actions et de ses actionnaires.

À l’heure actuelle, cependant, je considérerais toute baisse importante du cours des actions comme une opportunité d’achat. Jusqu’à présent, il n’est pas apparu dans les résultats de l’entreprise. Mais si c’est le cas, soyez prêt à profiter de cette baisse, qui sera probablement temporaire. Son nom de marque emblématique permettra probablement à l’entreprise de survivre très bien. Mais à mes yeux, l’action NKE semble assez appréciée jusqu’à présent.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

