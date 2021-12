NKLA, HYLN, HYZN : Que se passe-t-il avec les stocks de véhicules électriques à hydrogène aujourd’hui ?

Il semble que la joie des vacances soit arrivée au début de cette année pour les entreprises de véhicules électriques à hydrogène (VE) Nicolas (NASDAQ :NKLA), Hyliion (NYSE :HYLN) et Hyzon (NASDAQ :HYZN). Chaque entreprise a enregistré une forte croissance aujourd’hui dans un contexte d’augmentation apparente des stocks de véhicules électriques à hydrogène à l’échelle du secteur. NKLA, HYLN et HYZN sont en hausse de 18 %, 8,4 % et 13,72 %, respectivement, à l’approche de la clôture du marché.

Qu’est-ce qui se cache derrière les stocks de levage hydro-hype aujourd’hui ?

Nikola est apparemment la principale source d’élan ascendant pour l’industrie, avec Hyliion et Hyzon pour le trajet. Dernièrement, Nikola a connu un certain nombre de développements positifs qui ont changé les perspectives sur le stock autrefois controversé. Récemment, Nikola a livré le premier d’une série de semi-remorques de véhicules électriques à batterie Tre promis à Services de transport totaux. Pour une startup au passé aussi mouvementé que Nikola, livrer son premier véhicule à un vrai client payant est une grande source de confiance pour les investisseurs hésitants. Nikola n’a épargné aucune dépense pour s’assurer que la livraison du 17 décembre se passe aussi bien (et lourdement en relations publiques) que possible. Un certain nombre de personnalités publiques ont fait des apparitions pour soutenir l’avenir électrique, dont plusieurs législateurs californiens.

Hier, Nikola s’est rendu sur Twitter pour commémorer l’événement et donner un indice sournois sur les futures livraisons.

Notre première livraison client effectuée, et d’autres à venir. #NikolaTreDelivery pic.twitter.com/Gp6qMo7UUc – Nikola Motor Company (@nikolamotor) 22 décembre 2021

Quoi d’autre a fait grimper les stocks d’hydrogène EV ?

Avec des industries à forte croissance comme l’espace VE, les nouvelles pour l’un se traduisent souvent par des nouvelles pour tous. Aujourd’hui, cela ne semble pas différent, car la prestation édifiante de Nikola semble avoir stimulé un saut à l’échelle du secteur. Maintenant, comme mentionné, la livraison elle-même a eu lieu il y a près d’une semaine, le 17 décembre. Alors, pourquoi les stocks de véhicules électriques ne font-ils que progresser ? Franchement, ce n’est pas clair, mais cela a probablement plus à voir avec Nikola qu’autre chose.

Il y a deux jours, la société a accepté de régler avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis une accusation de fraude de 125 millions de dollars. Le fondateur et ancien président évincé de Nikola, Trevor Milton, a été arrêté cet été pour avoir menti aux investisseurs sur l’état de ses camions électriques. Et il l’était. Milton a gagné des milliards d’investissements auprès d’un certain nombre d’entreprises et d’investisseurs institutionnels, après avoir fait des déclarations parfois complètement fabriquées à propos de l’entreprise. Le règlement de cette semaine vient comme une clôture en douceur du chapitre sombre qui a opposé Nikola à la SEC. Malgré la lourde amende, la nouvelle est probablement positive pour les investisseurs prêts à oublier la séquence controversée.

Les industries en plein essor évoluent de manière souvent bruyante et mystérieuse, et les actions de véhicules électriques le prouvent. L’arc de rachat de Nikola semble être venu comme un signal d’achat à l’échelle du marché pour les actions endormies, qui sont souvent éclipsées par les piliers des médias comme Tesla (NASDAQ :TSLA) et Rivien (NASDAQ :RIVN).

