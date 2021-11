NKLA Stock est-il sur le point de serrer la main de la SEC ?

Démarrage de camion électrique commercial Nicolas (NASDAQ :NKLA) semble regarder la lumière au bout du tunnel alors que les actions de la NKLA se redressent après avoir divulgué des plans pour finalement régler des amendes de longue date avec la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Nikola a également offert aux investisseurs une fenêtre passionnante sur les progrès de la fabrication de l’entreprise.

Source : Stéphanie L Sanchez / Shutterstock.com

L’avenir du constructeur automobile est incertain depuis que la SEC a lancé une enquête sur l’entreprise après que le fondateur de Nikola, Trevor Milton, a été accusé d’avoir fait des allégations trompeuses sur les réseaux sociaux concernant les capacités technologiques de l’entreprise. Milton a été inculpé de fraude en juillet dernier après que la SEC a publié un rapport cinglant. Le rapport détaille son « blitz de relations publiques » et plus d’un milliard de dollars en investissements frauduleux que ses tactiques lui ont valu. La sonde a entaché la startup pendant plus d’un an, et le cours de son action le reflétait généralement. Mais plus maintenant.

L’action NKLA a bondi de plus de 20% pour atteindre un sommet de cinq mois après un appel transparent sur les résultats du troisième trimestre ce matin. La direction de Nikola a divulgué ses estimations pour une amende civile de 125 millions de dollars dans le cadre du règlement de la SEC. Ils s’attendent à ce qu’ils soient payés en plusieurs versements sur une période de 2 ans. Ils ont également révélé l’intention de faire en sorte que Milton rembourse à la société la pénalité à titre d’attribution.

Stock NKLA en mouvement

Nikola avait des progrès tangibles à signaler aux actionnaires, même malgré une perte nette de 267,6 millions de dollars sur le trimestre.

Le président et chef de la direction, Mark Russell, a révélé son intention de déployer le véhicule électrique à pile à combustible Tre (FCEV) et le véhicule électrique à batterie Tre (Bev) d’ici le début de 2023. Il est allé jusqu’à révéler une capacité de fabrication de 20 000 camions à zéro émission dans son produit phare Coolidge, Usine de fabrication en Arizona.

Selon Russell, le BEV et le FCEV sont déjà sur la bonne voie pour une utilisation commerciale. Il a annoncé que plusieurs camions subissent actuellement des essais sur piste en Europe et aux États-Unis.

Peut-être le plus excitant, Russell a fourni un aperçu de plusieurs premiers clients des camions. Nikola collabore avec IVECO, Camionnage PGT et Ring Power Corporation de louer jusqu’à 135 camions jusqu’en 2022.

Cela pourrait être le début d’une période harmonieuse pour la startup, en supposant qu’elle puisse se débarrasser avec succès de la mauvaise presse qui la tourmentait jusqu’à présent.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.