NKLA Stock: tout est en baisse pour les actions de Nikola

Il a dérapé ou plutôt s’est écrasé. Mais c’est maintenant vraiment le bon moment pour reculer le camion Nikola (NASDAQ:NKLA)? Examinons de plus près certains de ce qui se passe dans l’action NKLA à la fois hors et sur le graphique des prix, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

Avant que GameStop’s (NYSE:GME) moonshot plus tôt cette année, ou la seconde venue plus durable de Bitcoin (CCC:BTC-USD) au cours des derniers mois, pendant une brève période et pour les investisseurs à la recherche d’un investissement à indice d’octane élevé, il s’agissait de NKLA.

Et pour quelques raisons très séduisantes aussi.

Nikola. Ce n’était pas la première SPAC ou société d’acquisition à vocation spéciale. L’alternative initiale à l’offre publique remonte en fait à 1993. Mais peu de temps après le fond du nouveau coronavirus de mars dernier sur le marché boursier, les SPAC ont apparemment commencé à prendre leur vie.

DraftKings (NASDAQ:DKNG) et Vierge Galactique (NYSE:SPCE) avait déjà gagné en notoriété avant le krach boursier bref mais spectaculaire de Wall Street. Mais relativement parlant, les investisseurs n’avaient encore rien vu.

Entrez dans les véhicules électriques

C’est l’injection ou le mariage de véhicules électriques avec des sociétés de chèques en blanc qui a fait des actions de la SPAC un nom presque familier et qui a poussé les investisseurs au sommet. Bourreau de travail (NASDAQ:WKHS). Titres ChargePoint (NYSE:CHPT). QuantumScape (NYSE:QS). Hyliion Holdings (NYSE:HYLN). Canoo (NASDAQ:GOEV). Et NKLA, dirigée par son leader avide de relations publiques Trevor Milton, était le chef de file.

Il y a près d’un an, NKLA, qui s’est proclamée l’entreprise qui commercialiserait le marché du transport long-courrier de grande plate-forme en un marché plus vert avec sa plate-forme EV, a commencé son ascension. Une cassure au début de mai a envoyé des actions à travers le sommet de Nikola avant Covid de 16,25 $ établi deux mois auparavant. Et pendant un mois, les actions ont à peine regardé en arrière alors que NKLA a grimpé de plus de 475% pour atteindre un sommet de 93,99 $.

Wall Street était accro. Mais NKLA était une ligne avec un plomb attaché.

Aujourd’hui, bien sûr, la plupart des investisseurs ayant une connaissance même passagère des SPAC savent que les choses ont terriblement mal tourné pour NKLA. En un mot, il s’est avéré «surtout» que Nikola était meilleur dans la fabrication de tromperies. Cela comprenait notamment une vidéo d’une fausse plate-forme Nikola assistée par gravité se déplaçant par ses propres moyens, plutôt que dans la production de véhicules EV dignes de la route.

Avance rapide d’environ 10 mois et il y a eu une poignée de bosses volatiles sur la route où les taureaux ont brièvement pris le dessus sur les vendeurs à découvert et General Motors (NYSE:GM) ressemblait presque à un mannequin de crash test. Mais aujourd’hui, les actions de Nikola ont non seulement fait un demi-tour complet de leur rallye spectaculaire, mais l’action de NKLA a continué de s’inverser vers ses jours pré-fusionnés comme VectoIQ Acquisition et son prix d’offre initial de 10 $.

Aujourd’hui et pour certains investisseurs, la question pourrait être de savoir si, à un prix de 10,63 $ ou de 10 $ par action, le moment est approprié pour sauvegarder le camion en stock NKLA. Les grandes institutions qui ont acheté VectoIQ peuvent se croiser les doigts pour ce type de soutien de la part des investisseurs. Je préviendrais le contraire et regarderais au-delà de toute possibilité d’un double fond alléchant en cours de réalisation alors que la saga Nikola reste en proie à des problèmes.

Le mois dernier, la SPAC en difficulté a vu son partenaire stratégique Hanwha Group annoncer son intention de liquider la moitié de ses avoirs. Et en février, NKLA a réduit sa production projetée pour ses premiers véhicules commerciaux à zéro émission. La société a également déclaré qu’elle pourrait lever des capitaux supplémentaires. Et si cela ne suffisait pas, la cerise sur le gâteau, ce sont les derniers procès et tribulations de Nikola à la suite d’une enquête interne révélant plusieurs déclarations inexactes.

En bout de ligne, le parcours de descente réel de NKLA stock semble loin d’être terminé. Mais si les investisseurs considèrent l’action comme un jeu à contre-courant extrême et ne peuvent s’empêcher de contrer les tendances baissières, en dehors et sur le graphique des prix, en mouvement – le dimensionnement du capital-risque et un écart d’appel haussier vertical seraient l’approche et la cargaison de choix.

A la date de publication, Chris Tyler détient, directement ou indirectement, des positions dans DraftKings (DKNG) et ses dérivés, mais pas d’autres titres mentionnés dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.