Nkunku, la grande menace de Leipzig pour battre le PSG

19/10/2021 à 13:35 CEST

Marc del rio

Les PSG recevoir ce soir dans le Parc des Princes au RB Leipzig à la troisième date de la phase de groupes de la UEFA Ligue des Champions. L’équipe de Mauricio Pochettino mène le classement après la victoire contre lui Manchester City 2-0 lors de leur dernier match européen, alors que les Allemands ferment le groupe avec deux défaites dans les deux premiers matchs.

Curieusement, parmi ces ombres évidentes en termes de résultats, émerge une lumière, un peu d’espoir qu’il s’accroche Jesse mars, technicien des Allemands. Il s’agit de Christophe Nkunku, attaquant de 23 ans qui remplit sa troisième saison dans le club.

Malgré la mauvaise dynamique résultats en matchs européens, Leipzig a marqué quatre buts dans les deux premières rencontres, et tous ceux ont été l’œuvre de attaquant français. son tour de chapeau contre Manchester City était stérile dans le défaite de son équipe 6-3 à l’Etihad, tandis que son autre but dans le duel contre lui Sorcières cela ne servait pas non plus à éviter de perdre.

Maintenant le grande forme ce que Nkunku traverse est évident. A ces quatre buts marqués dans la plus haute compétition continentale, il faut en ajouter d’autres quatre buts en Bundesliga et un de plus au premier tour de la Pokal Allemand. De plus, vous devez également ajouter quatre passes décisives, ce qui, ajouté à ces neuf buts, le place dans des chiffres réservés à la grands footballeurs du continent tels qu’ils sont Karim Benzema (17), Robert Lewandowski (16), Erling haaland (16) et Mohamed salah (14).

Le changement de position clé dans l’amélioration de vos performances

Nkunku a admis dans une interview avec le média allemand ‘Bild’ que son changement de poste sur le terrain, cela a influencé l’amélioration de leurs performances. Habitué à jouer au milieu, étant un milieu de terrain polyvalent avec arrivée, il est dans sa nouvelle position, collé à la zone de l’aile droite où il a été découvert. « J’ai redécouvert le plaisir de jouer. J’ai l’impression de m’épanouir dans le champ, que je suis un peu plus libéré. Plus le temps passe Je suis un meilleur joueur « il admit.

Les grands renforts du PSG freinent la progression de l’effectif des jeunes

Le français, soulevé dans la carrière du PSG, ce sera le grande menace à retrouver l’équipe parisienne. Une situation qui est partie répéter les dernières années bien qu’avec des protagonistes différents. Les Français, avec des effectifs de plus en plus renforcés d’année en année, et avec un redoutable attaquant formé par Léo Messi, Neymar et Kylian Mbappé, ont dû aller donner une sortie à acteurs subsidiaires qui n’ont pas trouvé leur place dans l’équipe, ce qui a généré un motivation supplémentaire pour ces footballeurs, ils ont à nouveau rencontré leur club formateur.

« Il vaut mieux sortir de sa zone de confort pour grandir »

Sans aller plus loin, un but de Kingsley Coman en finale de la Ligue des champions 2020, il a quitté ceux de Nasser Al-Khelaïfi sans votre premier Coupe d’Europe. « Après deux défaites, il est très important d’obtenir un bon résultat à Paris. C’est une super équipe, bien sûr, mais Nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous avons nos chances. Maintenant je peux dire que il vaut mieux sortir de sa zone de confort pour grandir », a déclaré Nkunku à propos de son équipe précédente et de ce que cela signifie de se revoir.