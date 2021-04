NLC India assiste à un ajout de capacité de 517 MW en FY21

La réalisation par NLCIL et ses filiales de l’électricité due aux discoms a franchi 11 300 crores de roupies au cours de l’année.

La société d’État NLC India (NLCIL) a annoncé vendredi qu’elle avait ajouté une capacité de 517,5 MW en 2020-2021. Cela comprend 500 MW d’énergie thermique à base de lignite et 17,5 MW d’énergie solaire avec système de stockage d’énergie par batterie. Ainsi, la capacité de production d’électricité installée de NLCIL et de ses filiales est passée à 6 061,06 MW.

Au cours de l’année, la NLCIL, dont le siège est à Neyveli, s’est également lancée dans l’exploitation du charbon en démarrant la production de charbon dans ses mines de Talabira à Odisha, d’une capacité de 20 MTPA. Avec cela, la capacité minière totale de la société est passée de 30,60 MTPA à 50,60 MTPA.

La mine a également dépassé son objectif de première année de 0,937 MTPA et a atteint une production réelle de charbon de 1,013 MTPA, a déclaré NLCIL dans un communiqué.

NLCIL et ses filiales ont généré 24 613 MU d’énergie en FY21. Il a augmenté ses centrales renouvelables, conformément à la vision du gouvernement en matière d’énergies renouvelables (ER) et la capacité actuelle installée d’ER est de 1 421,06 MW. La production d’énergie renouvelable a augmenté de 39%, passant de 1 481 MU l’année précédente à 2 057 MU en FY21, a-t-il déclaré.

La société a fait son entrée dans le commerce du pouvoir de manière considérable. Le commerce 24 heures sur 24 de la puissance restituée des centrales thermiques NLCIL via le marché en temps réel (RTM) a commencé le 1er juin 2020 et la société a depuis échangé 868,78 MU, gagnant un revenu brut de 216 crore Rs.

La réalisation par NLCIL et ses filiales de l’électricité due aux discoms a franchi 11 300 crores de roupies au cours de l’année.

NLCIL a affirmé qu’un règlement historique entre les employeurs sous-traitants et les syndicats représentant les travailleurs sous contrat avait été conclu sur la révision des salaires et des avantages sociaux d’environ 15000 travailleurs sous-traitants du NLCIL, en août 2020, sans aucune grève ni aucune agitation.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.