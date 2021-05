NLCIL lance des appels d’offres pour l’installation de 9 usines d’oxygène

Les usines de Chennai seront installées dans des hôpitaux généraux gouvernementaux identifiés par le gouvernement de l’État, selon Rakesh Kumar, président-directeur général de NLCIL.

L’entreprise du secteur public d’électricité NLC India (NLCIL) est en train de mettre en place des usines d’oxygène médical à pression variable sur ses sites de projet, y compris Neyveli et Tuticorin au Tamil Nadu et des sites à travers le pays. Les appels d’offres ont été lancés pour les usines d’oxygène et une fois le processus terminé, les usines seront installées dans un délai d’un mois.

Cette décision va dans le sens de la directive du ministre du charbon de l’Union, Pralhad Joshi, de mettre en place des blocs d’alimentation sous son giron pour mettre en place des usines d’oxygène afin de répondre à la hausse de la demande d’oxygène médical dans les hôpitaux du pays.

NLCIL a prévu d’installer neuf usines d’une capacité de 30 NM3 / heure en fonction des besoins à différents endroits. Deux usines d’une capacité de 12 NM3 / heure coûtant Rs 25 lakh à Rs 30 lakh seront installées à l’hôpital NLCIL de Neyveli tandis que trois usines d’une capacité de 30 NM3 / heure coûtant Rs 65 lakh à Rs 70 lakh chacune seront installées à Chennai. Les usines de Chennai seront installées dans des hôpitaux généraux gouvernementaux identifiés par le gouvernement de l’État, selon Rakesh Kumar, président-directeur général de NLCIL.

La société installera également trois usines d’oxygène chacune au Rajasthan et via sa filiale NUPPL dans l’état de l’Uttar Pradesh. L’entreprise Navratna a des activités commerciales à Neyveli et Tuticorin dans le Tamil Nadu, le Rajasthan, l’Uttar Pradesh, l’Odisha et le Jharkhand et, dans une petite mesure, dans les îles Andaman et Nicobar.

NLCIL avait augmenté sa capacité de lits Covid dans son hôpital et dans d’autres endroits du canton de Neyveli de 90 à 500 lits pour le traitement des patients Covid-19. Le PSU avait commencé ses opérations hospitalières à Ghatampur UP en une semaine, un hôpital de 70 lits est actuellement opérationnel et 200 lits supplémentaires sont prévus pour les centres de soins Covid dans les bâtiments voisins.

«NLCIL est également en train de passer des commandes pour l’achat de 500 concentrateurs d’oxygène médical d’une capacité de 10 LPM chacun. Les offres ont déjà été lancées et nous finaliserons le soumissionnaire dans une semaine. Les concentrateurs d’oxygène seront également envoyés dans des États tels que l’Odisha, le Tamil Nadu et le Rajasthan en fonction des besoins », a déclaré Kumar.

