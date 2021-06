Nmecha offre à l’Allemagne son troisième championnat d’Europe U21

in

07/06/2021 à 00h54 CEST

.

L’équipe allemande U21 a remporté son troisième titre européen dans la catégorie ce dimanche après avoir battu Le Portugal en finale (1-0) grâce à un but de Lukas Nmecha à m.49.

Troisième finale consécutive pour les Allemands, qui remportent à nouveau le titre après que l’Espagne ait arraché celui de 2019. Avec Stefan Kuntz sur le banc, ils ont de nouveau été une puissance dans les catégories inférieures et ont quitté la génération portugaise, qui avait déjà remporté les U-17 et atteint la finale U-19, sans pouvoir soulever leur premier trophée U-21. .

Le Portugal était aux commandes, sa marque de fabrique tout au long du tournoi, et a dominé les 15 premières minutes avec jusqu’à quatre fois qui sont passés de peu. Et l’Allemagne avec Florian Wirtz, redescendu de l’absolu pour la phase finale, aux commandes.

Les Allemands ont relâché la pression d’un tir à la barre transversale du footballeur du Bayer Leverkusen qui a ensuite touché la ligne. Une peur dans le corps pour le Portugais qui ne s’en est débarrassé qu’à l’addition. Le gardien de but Diogo Costa était le grand protagoniste sauvant son équipe à chaque fois.

Mais l’Allemagne a également pardonné et était sur le point de le payer. Une contre-attaque d’un livre au bord du repos que Vitinha a gâché. Il avait une passe pour Dany Mota et Tiago Tomás pour finir à volonté, mais il est allé trop loin en coupant, jusqu’à trois fois, et n’a rien donné.

L’Allemagne est sortie forte de la pause et Nmecha a fait la finale 1-0. Bakou centre depuis la droite pour le joueur de Manchester City, prêté cette saison à Anderlecht, qui a profité du mauvais positionnement de la défense portugaise pour marquer. Contrôle avec la gauche pour couper Diogo Costa et définir avec la droite.

Loin de baisser les bras, le but lui a servi à réagir face au Portugal. De nombreux centres du côté droit de Diogo Dalot qui, bien qu’ils aient semé le doute dans les arrières allemands, n’ont pas fini de trouver un finisseur. Le plus dangereux dans le m.70, qui a défilé dans toute la région de l’Allemagne.

L’entraîneur Rui Jorge a mis toute la poudreuse offensive qu’il pouvait pour chercher le match nul, mais cela n’a pas fonctionné pour lui et il était sur le point de couronner son excellent travail dans les catégories inférieures avec le trophée européen des moins de 21 ans.

Celle-ci est tombée aux mains de l’Allemagne, prenant le relais de l’Espagne, qui ajoute sa troisième blessure dans la catégorie, surpassant l’Angleterre, les Pays-Bas et la Russie dans le record historique de la compétition.

Fiche technique

1.- Allemagne: Dahmen ; Bakou, Pieper, Schlotterbeck, Raum ; Dorsch (Janelt, m.85), Maier, zca (Stach, m.92) ; Wirtz (Adeyemi, m.68), Berisha (Burkardt, m.68) et Nmecha (Jakobs, m.85)

0.- le Portugal: Diogo Costa ; Dalot; Diogo Queirós, Diogo Leite, Conté (Gonzalo Ramos, m.86; Florentino (Gedson Fernandes, m.83), Vitinha (Jota, m.59), Daniel Bragança, Fábio Vieira; Dany Mota (Rafael Leao, m.46) et Tiago Tomás (Conçeinçao, m.59).

Buts: 1-0, min 49 : Lukas Nmecha.

Arbitre: Giorgi Kruashvili (GEO) a réprimandé Wirtz (m.12), Nmecha (m.52), Raum (m.80) et Özca (m.90 + 2) par l’Allemagne et Bragança (m.58) et Jota (m. 90 + 3) du Portugal.

Incidents: Match de la finale de l’Europe des moins de 21 ans disputé au stade Stozice de Ljubljana (Slovénie) avec une capacité limitée en raison de la pandémie de coronavirus.