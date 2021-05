NNDM Stock offre une idée intéressante pour les contrariants

J’ai incorporé Nano dimension (NASDAQ:NNDM) dans le cadre de mon portefeuille de spéculation. Jusqu’à présent, ce pari ne s’est pas très bien déroulé. Par conséquent, vous voudrez peut-être prendre ma prise de stock NNDM avec un énorme grain de sel.

Néanmoins, je vais toujours garder le cap avec Nano Dimension. D’une part, je ne souffre pas trop de l’inclusion du portefeuille. Disons simplement que la diversification est un véritable atout, surtout lorsque le marché décide de se retourner contre vous. Mais deuxièmement, des facteurs sans précédent peuvent imposer un vent contraire au stock NNDM qui pourrait ne pas durer indéfiniment.

Par exemple, l’une des raisons pour lesquelles les investisseurs ont initialement attrapé le bug Nano – qui a finalement fait clôturer les actions à près de 17 dollars fin janvier et début février – est son activité d’impression 3D industrielle ou fabrication additive (AM).

Comme l’a souligné Grand View Research, le marché mondial de l’impression 3D pourrait «se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21% de 2021 à 2028», ce qui se traduirait par un marché qui génère près de 63 milliards de dollars de revenus.

En raison des prouesses sous-jacentes en AM, le stock NNDM a d’énormes implications pour les véhicules électriques, un sujet incroyablement populaire. Selon le site Web de Nano Dimension:

L’électronique additive de Nano Dimension permet le prototypage et la fabrication rapides de composants conducteurs, de capteurs encapsulés et de surfaces intelligentes, qui peuvent tous offrir aux constructeurs automobiles la flexibilité d’imprimer un circuit imprimé entier ou juste une partie d’un connecteur, ainsi que la possibilité de développer les sections RF et numérique de la carte en parallèle pour tester les concepts à la volée.

Alors que les constructeurs automobiles signalaient que les véhicules électriques étaient l’avenir, un problème majeur s’est posé: la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Tout le monde dans l’industrie automobile a subi un impact, en particulier les véhicules électriques, car ils utilisent autant d’électronique. Avec une douleur continue, Nano a beaucoup souffert sur le marché.

Le stock NNDM nécessite une vision avant

Dans des articles précédents d’InvestorPlace, j’ai expliqué comment j’avais vendu mon ancienne voiture à CarMax (NYSE:KMX). Honnêtement, j’ai été choqué de voir tout ce que la société m’offrait, bien au-dessus de ce que les concessionnaires proposaient. Là encore, c’est la folie du marché actuel. Idéal pour les gens comme moi, pas si bien pour le stock NNDM (et ceux qui l’ont acheté comme moi).

Même des milliardaires comme Jeffrey Gundlach ne pouvaient pas se soustraire à ce phénomène inhabituel. Gundlach a raconté comment il ne pouvait pas acheter un nouveau camion et a dû se contenter d’un camion d’occasion pour une prime relativement élevée.

Logiquement, cette perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale a imposé – et impose toujours – beaucoup de douleur au stock de NNDM. Mais la question est, combien de temps durera cette dynamique? Pour moi, le marché semble supposer qu’il s’agit d’une période indéfinie de douleur. Si la rue ne va pas, cependant, NNDM pourrait très bien voler plus haut.

Bien sûr, traiter avec le marché automobile est une proposition délicate. Non seulement vous avez les incertitudes des chaînes d’approvisionnement mondiales après la pandémie, mais vous devez également faire face aux problèmes de notre économie. Si nous subissons un krach boursier, par exemple, cela pourrait gravement affecter l’un des principaux métiers de Nano.

En même temps, je pense qu’il y a de nombreuses opportunités avec la division défense de l’entreprise. Grâce aux technologies AM, il est désormais possible pour les entrepreneurs de la défense de convertir rapidement les innovations papier en expériences physiques réelles. À en juger par l’environnement géopolitique, les États-Unis et les pays occidentaux ont besoin de tous les avantages qu’ils peuvent obtenir.

Vous voyez, l’une des plus grandes menaces militaires auxquelles nous sommes confrontés est que les soldats chinois et russes sont prêts à mourir pour leurs pays respectifs pour quelques centimes par dollar. Nous sommes patriotiques, ne vous méprenez pas. Mais enlevez les salaires militaires, les allocations et les régimes de retraite relativement élevés et vous comprendrez pourquoi nous avons nécessairement une force limitée numériquement.

Notre avantage militaire vient de la technologie et non des chiffres. Et la technologie est l’essence même de Nano Dimension.

Attention à l’écart

Néanmoins, c’est un argument tourné vers l’avenir. Cyniquement, la paix mondiale est l’un des plus grands vents contraires pour l’action NNDM. Si nous obtenons cela, Nano devra abandonner ses activités de défense. De toute évidence, cela ne se produira pas de sitôt. Mais l’illustration montre qu’il faut un peu de foi pour s’exposer au NNDM.

De plus, je suis préoccupé par l’économie. Alors que la division de la défense ouvre de grandes possibilités, un coup sévère à l’économie mondiale ne serait pas du tout utile pour l’action NNDM. Par conséquent, si vous voulez me suivre dans ce voyage, faites-le les yeux grands ouverts.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait un poste LONG au NNDM. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.