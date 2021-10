‘No bull *** t’ Liam Lawson est en route pour la Formule 2 la saison prochaine

Liam Lawson n’aura pas d’autre chance de remporter le titre DTM en 2022, Helmut Marko révélant que le Néo-Zélandais courra plutôt en Formule 2.

Cette saison, Red Bull a placé le pilote de 19 ans en DTM, Lawson en tête du championnat alors que les pilotes se sont alignés pour la dernière course de la saison.

Touché par Kelvin van der Linde au départ, Lawson sortait des points alors qu’un à un les pilotes du constructeur Mercedes s’écartaient pour permettre à Maximilian Götz de prendre la tête, le pilote allemand prenant le titre.

Lawson est resté furieux. qualifiant van der Linde de pilote « le plus sale » contre lequel il a couru.

La bonne nouvelle pour le Kiwi, il n’aura plus à recommencer, du moins pas en 2022 puisqu’il part en Formule 2.

Le conseiller en sport automobile de Red Bull, Marko, a déclaré à Motorsport-Total.com : « Le DTM est terminé pour Liam l’année prochaine.

« Liam fera toute la saison de Formule 2 l’année prochaine.

« Il fait le jeune conducteur [Formula 1] test et sinon il aura un couple de vendredi [practice] entrées si cela est possible d’un point de vue réglementaire.

Il a ajouté: « Nous sommes très optimistes à son sujet qu’il peut devenir vraiment grand. »

L’Autrichien se dit impressionné par la croissance de Lawson cette saison, surtout après deux chutes en début de saison.

Il a ajouté : « Et puis il a compris qu’il fallait conduire de manière à atteindre l’arrivée. Alors il a sûrement reculé.

« Je pense qu’il s’est énormément amélioré au cours de la saison. »

« Ce qu’il y a de si agréable chez lui : il a les deux pieds sur terre », a-t-il ajouté.

« Il n’est en aucun cas à l’écart. Pour moi, c’est un gars comme Bruce McLaren. Ou comme un Denny Hulme. C’est un gars noueux. Il s’intègre à merveille mais aussi de par la régularité en course.

« Avec lui, il n’y a pas d’autres conneries – juste bang! »

Lawson, quant à lui, dit que sa déception à la fin de la saison a gâché son humeur pour une autre saison en DTM.

Il a déclaré à This Week with Will Buxton sur Motorsport TV : « À l’avenir, ce n’est pas quelque chose que je veux, ni le championnat, ni la façon dont le week-end s’est déroulé.

« J’ai adoré la saison. J’ai vraiment apprécié ma campagne DTM, c’était vraiment très amusant. Très différent à bien des égards de ce à quoi je suis habitué.

« D’une certaine manière, j’avais envie de travailler avec cette équipe, je ne me sentais plus vraiment comme un junior, j’avais l’impression d’être traité un peu plus comme un professionnel, et ce côté-là était génial.

« J’ai vraiment apprécié ça. Et la saison dans son ensemble a été fantastique et je suis vraiment fier de toute l’équipe, mais la façon dont la saison s’est terminée, non, ce n’est pas quelque chose que j’attendais ou que j’ai vu venir ou dont j’aimerais faire partie à l’avenir.