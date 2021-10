« No Children », une piste de chèvres de montagne de 2001 Trends sur TikTok

Crédit photo : Brad Almanac / CC by 2.0

Le groupe indépendant Mountain Goats a connu un succès viral sur TikTok avec « No Children ». Voici comment.

Il n’est pas surprenant que des chansons vieilles de plusieurs décennies soient redécouvertes sur TikTok. Cela se produit avec une semi-régularité, Fleetwood Mac, ABBA et d’autres bénéficiant d’un regain de popularité auprès de nouveaux fans sur les réseaux sociaux. « No Children » lui-même est une chanson incroyablement sombre sur le divorce entre deux personnages fictifs.

Les vidéos définies sur « Pas d’enfants » ont commencé à générer des dizaines de milliers de vues en janvier et février de cette année. La tendance a repris au cours de l’été et début octobre – la viralité a été atteinte après qu’un jeune de 18 ans a publié sa réaction aux paroles. « Cette chanson est bien trop déprimante. On dirait un homme d’âge moyen qui pleure pour une fille qu’il a rencontrée au lycée. Comme s’en remettre mec », a déclaré l’adolescent.

Cette analyse s’est transformée en un défi TikTok où les adolescents publient leurs interprétations littérales de certaines des paroles de « No Children ».

« Je me noie/

Il n’y a aucun signe de terre/

Tu descends avec moi/

Main dans la main peu aimable/

Et j’espère que tu mourras.

Mais le sous-ensemble le plus important de la population est peut-être les fans de Mountain Goats eux-mêmes, étonnés que le groupe soit désormais à la mode dans le grand public.

« En tant que hipster de l’ère 2010 en convalescence après un complexe de supériorité insupportable, je suis constamment obligé de compter avec le désapprentissage et l’impulsion de garder tout ce que j’aime de tout le monde », a déclaré un fan sur TikTok. « Et dans un effort pour lutter contre cela, voici un cours accéléré sur les chèvres de montagne. »

Et les chèvres de montagne ont aussi une montagne de matériel à escalader. Le groupe s’est formé il y a plus de 30 ans et a à l’origine enregistré de la musique sur des boombox. Parfois, le groupe était composé d’un seul membre, mais Mountain Goats a plus de 20 albums dans son catalogue. C’est une musique qui ne se soucie absolument pas d’être jamais populaire – devenue soudainement populaire.

John Darnielle, l’homme derrière les Mountain Goats, ne semble pas en phase avec la montée en popularité massive de sa musique. Le saignement de TikTok a également été perceptible. Darnielle confirme que les flux Spotify de « No Children » ont dépassé le plus gros single du groupe, « This Year ».

Darnielle aborde maintenant la nature virale de la chanson avant de la jouer pour le public. « Et maintenant, la tension inconfortable de savoir si le vieil homme est au courant de l’affaire TikTok », a confirmé un spectateur de Boston à Vox.