No dejes escapar este chollo por una tablet Lenovo de 11 pulgadas

Aunque los smartphones de hoy en día cuentan con pantallas de gran tamaño, son muchos los que siguen prefiriendo usar una tablet cuando llegan a casa y quieren consultar el correo, ver lo que ocurre en las redes sociales o quieren ver desde la cama alguno de los capítulos de su serie favorite. Si eres uno de ellos y estás pensando comprar una, ahora tienes una buena oportunidad para conseguir esta tablette Lenovo con pantalla de gran tamaño y un precio increíble.

El modelo al que nos referimos es el Lenovo Tab P11, un comprimé que como su propio nombre indica dispone de una pantalla táctil tipo IPS de 11 pulgadas, ideal para ver todo tipo de contenidos allá donde vayamos. Además, es una pantalla que ofrece una gran resolución, 2K ou 2000×1200 pixels, y un brillant de hasta 400 nits, por lo que la experiencia visual que nos ofrece es realmente buena.

Pantalla de alta resolución y sonido Dolby Atmos

En su interior, esta tablet Lenovo est équipé d’un processeur Muflier 662, que es el encargado de impulsar este modelo junto a una memoria RAM de 4 Go. En lo que se refiere a la capacidad de almacenamiento interno, cuenta con 128 Go de capacidad, unque podemos ampliar hasta 1 To a través de su ranura para tarjetas de memoria externa. Por lo tanto, no tendremos ningún tipo de problema para guardar todo lo que queramos en esta tablet.

Completa su configuración una gráfica integrada Adreno 610, también de Qualcomm, mientras que el sistema operativo encargado de gestionar todo este hardware es Android 10. Esta tablet Lenovo ofrece conectividad WiFi y Bluetooth 5.1, por lo que podremos disfrutar de un gran nivel de conectividad.

Pour que l’expérience de la mer complète, esta Lenovo Tab P11 est équipé avec cuatro altavoces avec Dolby Atmos capaces de ofrecer un sonido completement envolvente que nos hará sentir siempre como si estuviésemos en el centro de cada escena. Por si fuera poco, dispone también de una cuenta infantil independiente y Google Kids Space, con más de 10000 aplicaciones, juegos y libros gratis para que los más pequeños de la casa puedan usarla sin el riesgo de que tengan acceso a contenidos inapropiados para su edad.

Las dimensions de esta tablet Lenovo son de 26 cm de largo, 16 cm de ancho y 0,75 cm de grosor. Un cuerpo delgado y fácil de manejar que conviene proteger con alguna de las fundas para tablet de 11 pulgadas que podemos encontrar hoy en día a muy buen precio.

Descuento para la tablette Lenovo Tab P11 et Amazon

Por su parte, el precio de venta recomendado para este modelo es de 299,99 euros, pero ahora podemos conseguir esta tablet Lenovo Tab P11 con un 10% de descuento en Amazonie. Además, es uno de los productos que el gigante de las compras online permite pagar en 10 meses sin intereses.

El plazo de entrega es de tres días hábiles, salvo que seamos clientses Amazon Prime, ya que en ese caso la podemos recibir en casa al día siguiente. En cualquier caso, podemos disfrutar de gastos de envío gratis.