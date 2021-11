No Doubt’s Adrian Young se remet d’une blessure sanglante et méchante

Le batteur de No Doubt, Adrian Young, est sur la voie du rétablissement. Le musicien, qui a joué dans le groupe de rock pendant des années, a révélé sur les réseaux sociaux au cours du week-end qu’il s’était récemment rendu chez le médecin et qu’il subirait une intervention chirurgicale après qu’un accident l’ait laissé avec deux gros morceaux de verre logés dans sa main gauche. .

Young, 52 ans, a partagé la mise à jour sur Instagram dimanche à côté d’une photo graphique de la blessure, qui était soignée par un professionnel de la santé et a laissé sa main couverte de sang. L’image a été précédée d’une autre image avertissant de la nature graphique du message. Dans la légende, Young a fourni une certaine clarté, partageant qu’il « a eu un accident la nuit dernière et qu’il y a deux gros morceaux de verre incrustés dans la paume de ma main ». Le rockeur a poursuivi en révélant: « Je vais subir une intervention chirurgicale à retirer aujourd’hui ». Il a conclu le message avec « de bons moments ».

Bien que Young n’ait pas donné plus de détails sur l’incident, des sources ont déclaré à TMZ Young qu’il avait subi une blessure horrible alors qu’il préparait le dîner chez lui ce week-end. Les sources ont affirmé que Young tenait un verre à la main lorsqu’il a trébuché, le faisant se briser. L’incident a laissé Young avec deux gros morceaux de verre incrustés dans sa main et plusieurs coupures profondes. Les sources ont déclaré que Young avait été immédiatement emmené aux urgences, où il avait vraisemblablement pris cette photo noueuse, pour y être soigné.

Malheureusement pour Young, les médecins n’ont pas réussi à retirer tout le verre de sa main lors de son premier voyage aux urgences. Comme Young l’a déclaré dans son message, il devait subir une intervention chirurgicale pour retirer le verre restant de sa main dimanche. Les sources de TMZ ont décrit la procédure comme « une procédure relativement mineure » et ont déclaré que Young devrait se rétablir complètement et retourner à la batterie. On ne sait pas combien de temps prendra le rétablissement de Young ou combien de temps il sera hors service. Ni Young ni No Doubt n’ont publié d’autres commentaires sur l’incident et le rétablissement du musicien.

Au milieu de l’accident effrayant, de nombreux partisans de Young n’ont pas tardé à lui souhaiter bonne chance. Le batteur de Dirty Heads, Matt Ochoa, a commenté : « Un cauchemar pour les batteurs. Envoi d’ondes positives. » Quelqu’un d’autre a écrit, « en espérant une chirurgie sûre et une récupération rapide! » Une troisième personne a commenté : « Désolé d’entendre cela, je vous souhaite un prompt rétablissement ».