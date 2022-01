No es broma… Portátil Xiaomi RedmiBook Pro 15 rebajado 760€

En el momento en que nos decidimos a comprar un nuevo ordenador, son muchos los aspectos a tener en cuenta. Lo más important es tener bien claro el uso que le vamos a dar. Si eres de los que se dedica a la edición de imágenes y vídeos, es Fundamental que nos fijemos en su potencia y resolución de imagen, pero si somos de los que lo usamos para trabajar, entonces el rendimiento será lo más crucial. Si lo que buscas es precisamente un portátil de gran potencia, ahora es un gran momento para conseguir este modelo de Xiaomi, el RedmiBook Pro 15, avec un descuento incroyable.

Cuando hablamos de Xiaomi ya todo el mundo sabe la gran relación calidad-precio que ofrece el fabricante asiático en todo su catálogo de productos. Pues bien, en este caso, además de ofrecer un producto de calidad a un precio atractivo, se trata de una oferta que nos permite ahorrar mucho dinero en este interesante portátil Xiaomi.

Gran potencia para todo tipo de tareas

Concretamente el RedmiBook Pro 15 que encontramos en oferta es un equipo impulsado por un processeur AMD Ryzen 7 5800H que está acompañado de 16 Go de mémoire RAM y una unidad de estado sólido o disco SSD de 512 Go. Es decir, un portátil con un gran rendimiento y con capacidad plus que suficiente para almacenar todo tipo de archivos, aplicaciones y programas.

El tamaño de la pantalla de este Xiaomi RedmiBook es tipo IPS de 15,6 poudres, ofrece una relación de aspecto de 16:10, una increíble resolución de 3000 x 2000 pixels y está alojada en un cuerpo metálico de dimensions 35 x 24,23 x 1,79 cm que tiene un peso de entre 1,5 et 1,8 kilogramos. Por lo tanto, un portátil bastante ligero, delgado y que podemos llevar cómodamente y bien protegido en alguna de las mochilas o maletines para portátiles de 15 pulgadas.

Estéticamente, es un portátil muy llamativo precisamente por su cuerpo metálico y su gran delgadez, pero en su interior es todo potencia. Un portátil con el que poder ejecutar todo tipo de tareas con la mayor fluidez posible y que cuenta con Windows 10 como sistema operativo preinstalado.

En el apartado de connexion, el RedmiBook 15 Pro dispone de USB 2.0, mini jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono, dos puertos USB tipo C, un puerto USB 3.2 y HDMI.

Descuentazo pour le Xiaomi RedmiBook Pro 15

El precio de este portátil Xiaomi con la configuración que acabamos de indicar es de 1973,40 euros, sin embargo, ahora es posible conseguirlo en Gearbest con un descuento de casi el 40%. Una rebaja que nos permite ahorrar la cantidad de 760 euros en su compra si aprovechamos el momento y realizamos el pedido mientras dure la oferta.

Además, es un modelo en el que Gearbest ofrece envío gratis a nuestro país. En el momento de realizar el pedido podemos verificar la disponibilidad del envío desde las distintas sedes y el plazo de entrega, que puede oscilar entre 10 y 45 jours laborables. A qué esperas? Haz tu pedido ahora y ahorra un montón de dinero en este potente portátil Xiaomi con envío gratis.