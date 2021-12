No es un sueño! El mejor frigorífico Haier rebajado 195€

Si estás cargando el frigorífico con todo lo que necesitas para estas navidades pero te has dado cuenta que no enfría bien o tiene algún problema que hace que no ofrezca un buen rendimiento, seguro que estás pensando cambiarlo. Son muchos los que acuden a Amazon para comprar todo tipo de productos, pero quizás no se te habría ocurrido acudir al gigante de las compras online para buscar un frigorífico, por eso te traemos esta interesante oferta en Amazon por un frigorífico Haier.

El modelo en concreto es el Haier 3D 60 Série 3, un frigorífico combi equipado con un motor inverter que ofrece una gran eficiencia y es muy silencioso. También es capaz de reducir bastante las vibraciones y ofrecer una gran eficiencia energética, algo muy interesante hoy en día teniendo en cuenta el precio al que está la luz.

Gran ahorro de energía

En el interior de este frigorífico Haier encontramos accès direct cajones, que como su propio nombre indica, ofrecen una mayor comodidad en su uso y mayor capacidad de almacenaje. Unos cajones que también ayudan a ahorrar energía, puesto que nos permiten ver todo lo que tenemos en el interior sin tenerlos que abrir. Una vez localizado aquello que buscamos, solo es abrir y coger, por lo que podemos ahorrar hasta un 30% de l’énergie.

También disponible de un cajón Ma zone que nos permite ajustas la temperature según nuestras necesidades. Un espace en el que es posible ajustar la temperature entre menos 2 y más tres grados centígrados y que resulta ideal para conservar algunos alimentos en condiciones óptimas. Por supuesto, es el frigorífico Haier 3D 60 Series 3 es un modelo con technologie No Frost para evitar que se genere escarcha o hielo en el interior del frigorífico, algo que también ayuda a que el mantenimiento sea más sencillo.

Para organizar todos nuestros alimentos en el interior, dispone de cuatro estantes de crystal regulables en altura, tres compartimentos en la zona de la puerta y el cajón My Zone mencionado anteriormente. El nivel de ruido es de nada más que 37 dB y ofrece un consumo energético de 265 KWh/an. Las medidas de este modelo fils 190,5 cm d’alto, 59,5 cm d’ancho et 65,7 cm de profundo y está disponible en dos colores, blanco y en acabado de acero inoxidable.

También hay que mencionar que dispone de función Super congélation, función vacaciones, luz led interior y alarma acústica de puerta ouverte. El modelo en oferta es el de color blanco y cuenta con un diseño moderno y pantalla en formato vertical en la zona central superior de la puerta del refrigerador. Sin duda, uno de los electrodomésticos que no pueden faltar en la cocina y que te harán el día a día más fácil.

Descuentazo para el frigorífico Haier

El precio de este frigorífico Haier en Amazon es de 699 euros, pero gracias al descuento aplicado por el gigante de las compras online, es posible comprarlo en estos momentos a un precio de 503,98 euros. Esto significa que podemos ahorrar 195 euros en su compra si realizamos el pedido mientras dure la oferta.

Es un producto vendido y enviado por el propio Amazon y que podemos pagar en cuatro cuotas de 126 euros al 0% de interés. El plazo aproximado para la entrega es de un par de días con gastos de envío gratis pour les clients Amazon Prime.