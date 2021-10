No estás loco, solo 129€ por este mini ordenador con Windows 10

A la hora de comprar un ordenador, hoy en día tenemos un montón de alternativas en función de nuestras necesidades y del uso que le vayamos a dar. Por un lado tenemos los sobremesa de toda la vida, los equipos portátiles, pero también cuentan con un gran auge los famosos All in One y los mini ordenadores. Précisément, si eres de los que busca un ordenador de reducidas dimensionses, ahora tienes la posibilidad de conseguir un mini-ordinateur avec Windows 10 y un gran equipamiento por muy poco dinero.

A nivel de diseño, hay que decir que este mini ordenador tiene unas dimensiones de tan solo 11,5 x 10,2 x 4,3 cm y un peso de tan solo 256 grammes. Por lo tanto, cuenta con un tamaño y peso muy compacto y resulta ideal para llevar de viaje o cualquier otro sitio y poder trabajar en remoto o tener acceso a todos nuestros programas allá donde vayamos.

Diseño muy compacto con un buen rendimiento

Además, este mini ordenador Beelink GK35 ofrece soporte 4K et connexion WiFi de doble banda, por lo que es ideal para poder reproducir películas en alta definición. Un modelo que admite visualización de pantalla dual y que está impulsado por un processeur Intel Apollo Lake Celeron N3350 capaz de ofrecer una velocidad de procesamiento de hasta 2,4 GHz, acompañado de una memoria RAM de 4 Go y 64 GB de espacio para el almacenamiento interno.

En el apartado de connexion, hay que destacar que este mini ordenador Beelink cuenta con un conector DC, cuatro puertos USB 3.0, puerto RJ45, dos puertos HDMI y conector para auriculares de 3,5 mm. Internamente dispone d’un connecteur pour disco duro SATA de 7mm y 2,5 pulgadas compatible avec une capacité de hasta 2 TB et cuenta también avec conectividad Bluetooth 4.0. Por lo tanto, permite la conexión de todo tipo de dispositivos para sacar el máximo rendimiento a este equipo de reducidas dimensionses pero completemente funcional y con un buen rendimiento.

Un equipo ideal para trabajo de oficina, navegación web fluida, multitarea y compatibilidad con una amplia gama de software de todo tipo. Un mini ordenador, este Beelink GK35, que dispone de un gran système de disipación del calor y ventilador para evitar que se pueda sobrecalentar y afectar a su rendimiento o incluso dañar algún componente hardware.

Mini commande Beelink GK35 muy barato

Pour la dernière fois, hay que destacar que viene con sistema operativo Windows 10 et que tiene un precio al que seguro no te vas a poder resistir. Concretamente, el precio oficial de este mini ordenador es de 179 euros, pero ahora cuenta con un descuento de casi el 15%, lo que hace que su precio baje hasta los 154 euros.

Ahora bien, en estos momentos es posible conseguirlo todavía a un precio más bajo, ya que tiene disponible un coupon de 15 euros y que podemos acumular a la oferta actuelle. De esta forma, el precio final en oferta es de tan seul 129 euros. Para aplicar el cupón, lo único que tenemos que hacer es marcar la casilla que aparece con dicho cupón en la ficha del producto. Aunque la rebaja no se vea reflejada en el momento, justo al finalizar el pago veremos que el precio final a pagar es de 129 euros.