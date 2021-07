No House Advantage choisit Bucks vs Hawks Playoffs Game 6 ⋆ .

Si vous cherchez une façon différente de jouer à NBA DFS pendant les séries éliminatoires, No House Advantage peut vous intéresser, avec sa configuration de choix d’accessoires DFS. Au lieu de créer des files de joueurs fantastiques de la NBA sous un plafond salarial, vous sélectionnez les accessoires de joueur dans lesquels vous avez le plus confiance et choisissez par-dessus ou sous la statistique donnée. Passons en revue trois des meilleurs accessoires NBA DFS pour Bucks vs. Hawks Game 6 sur No House Advantage aujourd’hui.

Accessoires pour de l’argent

No House Advantage Bucks vs Hawks NBA Fantasy Picks

Chez No House Advantage, les joueurs choisissent par dessus ou en dessous pour divers accessoires de joueur au lieu de construire des files d’attente sous un plafond salarial. Cela signifie que vous pouvez jouer les accessoires des joueurs en qui vous avez le plus confiance et ignorer les joueurs qui vous causent des difficultés. Cela signifie également que ces accessoires peuvent changer tout au long de la journée, alors obtenez rapidement vos choix de fantaisie NBA si vous voyez un accessoire que vous aimez.

PJ Tucker Rebonds : Plus de 5,5

Nous avons vu PJ Tucker dominant les planches tout au long de la série. En fait, il a en moyenne sept rebonds au cours de ces cinq matchs, bien que cela ne raconte pas toute l’histoire. Il a sept rebonds ou plus dans quatre des cinq matchs. Le seul match où il n’a pas réussi à atteindre cette marque était un coup de chance et une valeur aberrante claire, car il n’a saisi que deux rebonds. Tucker sort d’un match de 11 rebonds qui a vu Brook Lopez voir aussi une tonne de minutes. Sans Giannis Antetokounmpo sur le terrain saisissant chaque rebond défensif pour amorcer rapidement la pause, Tucker devrait à nouveau voir une grande aide ce soir.

NHA NBA Fantasy Picks: Tucker plus de 5,5 rebonds

Points Bobby Portis : Plus de 14,5

Nous avons vu Bobby Portis être extrêmement efficace en quelques minutes en dehors du banc. Lors du dernier match, nous l’avons vu apporter la même énergie à la formation de départ, terminant le match avec 22 points. Portis a en moyenne près de 0,6 point par minute au cours de cette série et il a joué 36 minutes lors du dernier match. À moins de fautes graves, Portis devrait facilement revoir au moins 30 minutes ce soir, car les Bucks sont à nouveau sans Giannis. À son rythme de série, Portis aurait besoin d’un peu plus de 25 minutes pour atteindre la barre des 15 points, ce qui devrait facilement être une marque qu’il peut atteindre dans le match 6.

NHA NBA Fantasy Picks: Portis plus de 14,5 points

Points Lou Williams + passes décisives : moins de 20,5

Les cotes des paris suggèrent actuellement Traé Jeune jouera ce soir, et je suis d’accord. Compte tenu de son retour dans l’alignement, Williams retournera sur le banc et verra beaucoup moins de minutes. Williams a marqué des points à deux chiffres sur le banc une seule fois pendant toutes les séries éliminatoires de la NBA. Dans ce match, il a marqué 15 points et délivré trois passes décisives, qui se combineraient toujours pour moins de 21.

NHA NBA Fantasy Picks: Williams Moins de 20,5 Points + passes décisives

